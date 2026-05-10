Vladajuća nemačka koalicija razmatra mogućnost da predsednik Frank-Valter Štajnmajer posreduje u dijalogu između Evrope i Rusije, pišu nemački mediji.

Tokom vikenda će biti razmatrano još jedno moguće ime. Razmišlja se da li bi savezni predsednik Frank-Valter Štajnmajer mogao da igra ulogu u mirovnim pregovorima, pišu mediji.

Istovremeno, neki mediji pišu, pozivajući se na izvore u nemačkoj vladi, da Berlin ne želi da vidi bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera kao mogućeg evropskog posrednika u pregovorima sa Rusijom.

- Savezna vlada (Nemačke) odbacila je predlog predsednika Rusije Vladimira Putina da bivši kancelar Gerhard Šreder bude posrednik u Ukrajini - ističu mediji.

Nemačke vlasti još uvek nisu zvanično reagovale o ovom pitanju.

Predsednik Rusije Vladimir Putin u subotu je, govoreći o mogućem sagovorniku u pregovorima između Rusije i Evrope, rekao da bi lično preferirao Gerharda Šredera, ali je napomenuo da je na Evropljanima da izaberu lidera kome veruju i koji nije rekao ništa ružno o Rusiji.

Putin je naglasio da je upravo Evropa, a ne Rusija, odustala od pregovora.

(Sputnjik)