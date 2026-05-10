U rukama onih koji se bore u narativnom ratu, od zvaničnika sa obe strane, onlajn navijačica, generala u foteljama i izvesnog svetskog lidera koji voli da priča o tome ko ima karte, odgovori se radikalno razlikuju, ali svi se daju sa doslednim otrovom, emocijama i intelektualnom uverenošću.

Rusija je već poražena, njihovi ljudski talasni napadi su glupi i beznadežni, a ovim tempom bi im trebao vek da zauzmu Ukrajinu, kaže jedan tabor.

Ukrajina, sa svojim ogromnim nedostatkom u ljudstvu i bez podrške Sjedinjenih Država, ne može se nadati da će nadmašiti Rusiju i trebalo bi da potpiše bilo koji mirovni sporazum sada, pošto je vreme na strani Moskve, kaže drugi. Ozbiljni analitičari su oprezniji, govoreći o pozitivnim ili negativnim trendovima dok se bore sa ogromnom složenošću rata tako velikih razmera.

Koliko god Moskva bila ponižena ovim ili onim događajima, sve dok se nastavlja njen plan da obezbedi pobedu laganim mlevenjem nadmoćnije ukrajinske vojske, nema razloga za slavlje, kažu oni. Nadmoć će dobiti ona strana u čiju korist teče duga iscrpljujuća borba, navodi se u analizi Kijev independenta.