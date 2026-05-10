Tokom prošlogodišnjeg takmičenja pod nazivom Evrovizija, pored brojnih kandidata veliku pažnju je privukla predstavnica Izraela koja je pred nastup doživela incident.

Srpska komentatorka Evrovizije , Duška Vučinić, otkrila je šta se tačno dogodilo.

- Doživela je incident na današnjoj probi. Iako je na prvobitno dobila veliki aplauz, određena grupa ljudi u publici je negodovala, zviždala, skandirala i ugrožavala tok nastup što je izazvalo nelagodu - rekla je Duška.

Alobanski predstavnik o našoj pesmi

Među učesnicima se poјavio i predstavnik Albaniјe, Alis Kallaci, koјi јe prilikom prolaska kratko prokomentarisao i srpsku grupu „Lavina“ i njihovu pesmu sa koјom nastupaјu ove godine, ističući da јe u pitanju „zanimljiv i energičan nastup koјi privlači pažnju.

Na pitanje da li je čuo pesmu naše grupe i kako mu se čini kratko nam je odgovorio.

- Da, jesam...ti momci su neverovatni. Sreo sam ih...njihova energija, gore iznutra, inspirativni su, skroz ludi, volim ih - poručio je.

Podsetimo, Prema aktuelnim predviđanjima bend "Lavina" koji ove godine predstavlja Srbiju, našao je svoje mesto u finalu.

