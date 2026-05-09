Ukrajinsko Ministarstvo odbrane razvija sisteme male protivvazdušne odbrane usled stalnih napada ruskih dronova. Jedno od novih rešenja je ukrajinska AI kupola koja može automatski da otkriva i uništava mete, izjavio je ukrajinski ministar digitalne transformacije Mihailo Fedorov.

Fedorov navodi da je novi sistem razvila jedna od kompanija učesnica platforme Brave1. Kupola je već korišćena u borbenim uslovima i raspoređena je na ključnim delovima fronta.

Sistem samostalno otkriva ruske dronove, prati ih i izračunava njihovu putanju leta. Nakon toga operater samo potvrđuje napad pritiskom na dugme.

„Važno je da ova tehnologija omogućava uništavanje čak i dronova sa optičkim kablovima, koji nisu ranjivi na elektronsko ometanje“, naglasio je ministar.

Vojne brigade K-2 prve su koristile AI kupolu u borbenim uslovima. Trenutno sistem koristi više od deset ukrajinskih jedinica.

Fedorov je objavio i snimak kupole tokom stvarnih borbi protiv ruskih dronova.

Prema njegovim rečima, brz prelazak od projekta do fronta omogućen je zahvaljujući saradnji vojske i tima Brave1.

Sledeći korak je proširenje proizvodnje i dodatno jačanje ukrajinske male protivvazdušne odbrane.

„Ovo je još jedan element sistema koji gradimo za maksimalno otkrivanje i presretanje neprijateljskih vazdušnih ciljeva“, zaključio je Fedorov.

Rusija je nedavno počela da koristi modernizovane dronove Gerbera kao nosače FPV dronova. Takve platforme omogućavaju transport udarnih dronova mnogo dublje u neprijateljsku teritoriju i njihovo lansiranje u blizini mete.

Kao odgovor, Ukrajina intenzivira upotrebu dronova-presretača. Ukrajinski P1-SUN dronovi kompanije SkyFall već su prvi put oborili nekoliko Gerbera dronova koji su nosili FPV dronove.

Sistem može da dostigne brzinu do 310 kilometara na čas i deluje na visinama do devet kilometara.