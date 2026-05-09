Ruske snage ignorišu najave o prekidu vatre i pojačale su pritisak na istočnom i južnom frontu Ukrajine. Najveći broj sukoba trenutno je zabeležen na pravcima Pokrovska i Guljajpolja, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Situacija na istočnom i severnom frontu

Prema podacima Generalštaba, ruske snage su u pravcu Pokrovska izvele 17 pokušaja potiskivanja ukrajinskih jedinica sa položaja ka naseljima Bilicke, Nikanorivka, Dorožnje, Rodinske, Novooleksandrivka, Udačne, Vasilivka, Molodecke i Novomikolaivka. Dva napada u tom sektoru i dalje traju.

Na pravcu Konstantinivke zabeleženo je sedam napada, dok su na limanskom pravcu izvedena četiri juriša. Odvojeni ruski napadi prijavljeni su i na frontovima kod Kramatorska, Južne Slobožanštine i Kurska.

Granatiranje pograničnih oblasti i borbe na jugu

Rusija je izvela 13 napada na položaje ukrajinskih snaga na pravcu Guljajpolja. Borbe su vođene u blizini naselja Novo Zaporožje, Ribne, Cvitkove, Železničko i drugih mesta.

Ruske snage intenzivno granatiraju i Sumski region. Tokom dana napadi su pogodili područja u blizini naselja Rogižno, Volfine, Koreniok, Atinske, Ulanovo i Kučerivka.

Trenutno nisu zabeležene aktivne ofanzivne operacije ruskih snaga na pravcima Kupjanska, Slavjanska, Orihiva i Pridnjiprovskog.

Rusija prekršila sopstveni „prekid vatre“

Rusija je 7. maja zvanično proglasila jednostrani „prekid vatre“ od ponoći 8. maja do 10. maja. Kremlj je tvrdio da će sve ruske jedinice na frontu potpuno obustaviti borbena dejstva tokom tog perioda, ali je istovremeno upozorio Ukrajinu na posledice u slučaju „ometanja proslava“ u Moskvi.

Ipak, u noći između 8. i 9. maja, uprkos sopstvenim obećanjima o obustavi borbi, Rusija je izvela napad na ukrajinsku teritoriju koristeći balističku raketu Iskander-M i 43 drona kamikaze. Ukrajinska protivvazdušna odbrana uspela je da obori 34 drona, ali je zabeleženo i više pogodaka.

Istovremeno, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi prekid vatre mogao da traje duže od tri dana i eventualno bude produžen i nakon 11. maja. Međutim, situacija na terenu i noćni napadi ukazuju da Rusija nastavlja da ignoriše dogovorene mere obustave borbi.