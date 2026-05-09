Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane , na frontu je zabeleženo je 8.970 kršenja primirja od strane ukrajinskih oružanih snaga .

U tim uslovima, ruska vojska je odgovorila istom merom na kršenja primirja, dodaje se u saopštenju.

- Tokom odmazdnih udara, jedinice Severne grupe snaga porazile su osoblje i tehniku mehanizovanih i motorizovanih pešadijskih brigada Oružanih snaga Ukrajine u blizini naselja Komarovka, Andrijevka i Mala Korčakovka u Sumskoj oblasti . U Harkovskoj oblasti, jedinice mehanizovane brigade i brigade teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine poražene su u blizini naselja Starica, Izbickoje i Viljča u Harkovskoj oblasti. Neprijatelj je izgubio više od 100 vojnika, 11 vozila, dva artiljerijska oruđa i stanicu za elektronsko ratovanje - navodi se u izveštaju ruske strane.

Rat se bliži kraju?

Podestimo, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas se rat u Ukrajini bliži kraju, prenele su RIA Novosti. Ruski lider je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali ni da ga ne odbija.

"Nisam odbio. Ne predlažem taj sastanak, ali ako to neko učini, neka ko god želi da se sastane dođe u Moskvu i mi ćemo se sastati", rekao je Putin na konferenciji za medije u Moskvi.

Istakao je da eventualni sastanak sa Zelenskim treba da bude poslednja tačka u procesu okončanja rata. "Ukrajinska strana, gospodin Zelenski, spreman je da održi lični sastanak.

Da bi učestvovao u ovom događaju ili bilo šta potpisao, to mora biti konačna odluka, ne sami pregovori", rekao je Putin, ističući da je sastanak sa Zelenskim u trećoj zemlji moguć samo ako se postignu konačni dogovori o dugoročnom mirovnom sporazumu.

