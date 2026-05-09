Memorijalnim avio-skupom, održanim danas na sportskom aerodromu "Divci" kod Valjeva, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije odali su počast Milenku Pavloviću, legendarnom komandantu 204. lovačkog avijacijskog puka koji je herojski stradao braneći nebo nad Srbijom tokom NATO agresije 1999. godine.

Memorijal je počeo pomenom, nakon čega je usledio spektakularan nalet aviona MiG-29 SM, kao i padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade sa visine od 1.200 metara, što je posebno oduševilo najmlađe posetioce, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Uz brojne građane i poštovaoce heroja srpske avijacije, skupu su prisustvovali komandant 204. vazduhoplovne brigade brigadni general Milan Elenkov, kao i supruga, sin i unuka pukovnika Milenka Pavlovića.

Načelnik Odeljenja za operativne poslove u Komandi RV i PVO, pukovnik Vlada Glišić, istakao je da su pripadnici ovog vida vojske učestvovali sa helikopterima H-145, Mi-17, školskim avionom "lasta" i lovcima MiG-29 SM.



- Manifestacija je povod da mladima objasnimo značaj rodoljublja i patriotizma, da se prikaže žrtva – ne samo jednog čoveka, već čitave pilotske populacije u odbrani otadžbine 1999. godine - poručio je pukovnik Glišić.