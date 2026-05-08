Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 37. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 650.000 evra nije izvučena. Međutim, izvučene su 4 "šestice" u vrednosti od 940.373 dinara.

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su brojevi: 10, 13, 21, 29, 34, 37, 39

Večeras je 4 igrača izvuklo šesticu koja je vredela 940.373 dinara.

Loto plus rezultati

Dobitna kombinacija glasila je: 1, 13, 16, 18, 27, 31, 34

U Loto plus izvlačenju nije izvučena sedmica koja je vredela 2.420.000 evra.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 37. kolu se igrala za 370.000 evra.

Džoker kombinacija glasila je: 5 1 2 4 6 9

U ovom kolu nije izvučen „džoker“ dobitnik.

Kompletan izveštaj i rezultate Loto izvlačenja možete pogledati na sajtu Državne lutrije Srbije.