Tenzije između Rusije i Ukrajine dostigle su kritičnu tačku uoči obeležavanja Dana pobede u Moskvi, dok sve više diplomatskih predstavništava navodno priprema hitnu evakuaciju osoblja iz Kijeva zbog straha od moguće eskalacije sukoba.

Kremlj je uputio oštra upozorenja da će svaki pokušaj napada ili destabilizacije tokom parade na Crvenom trgu izazvati „momentalan i razoran odgovor“, što je dodatno podiglo uzbunu među zapadnim diplomatama i bezbednosnim službama.

Moskva poslala ozbiljno upozorenje

Prema navodima iz diplomatskih krugova, Rusija je stranim ambasadama i međunarodnim organizacijama u Kijevu uputila zvanična upozorenja zbog mogućih bezbednosnih rizika u narednim danima.

U saopštenju ruskog Ministarstva odbrane navodi se da bi svaki pokušaj provokacije tokom obeležavanja Dana pobede mogao da izazove snažan odgovor po „centrima odlučivanja“ u ukrajinskoj prestonici.

Takve poruke izazvale su dodatnu nervozu u Kijevu, dok pojedini mediji navode da su primećene pojačane mere bezbednosti i povećano kretanje diplomatskih vozila ka zapadnim delovima zemlje.

Kijev ne otkriva planove

Iz kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog stižu oprezne i neodređene izjave.

Zvanični Kijev poručuje da Ukrajina ima pravo da brani svoju teritoriju, ali izbegava direktne odgovore na pitanja o mogućim operacijama tokom 9. maja.

Upravo ta „strateška nejasnoća“, kako je nazivaju pojedini analitičari, dodatno povećava napetost pred jedan od najosetljivijih datuma od početka rata.

Ulice Kijeva pod tenzijom

Prema izveštajima sa terena, atmosfera u ukrajinskoj prestonici poslednjih sati postala je znatno napetija.

Građani sve češće odlaze u skloništa, dok su vojne i policijske patrole raspoređene na ključnim tačkama grada.

Pojedini bezbednosni stručnjaci upozoravaju da bi ovogodišnji 9. maj mogao postati jedan od najopasnijih dana u Evropi od završetka Drugog svetskog rata.

Strah od šire eskalacije

Dodatnu zabrinutost izazivaju i sve češća upozorenja da bi eventualna eskalacija mogla da proširi krizu i van granica Ukrajine.

Zbog toga su pojedine evropske države podigle nivo pripravnosti svojih diplomatskih misija i bezbednosnih službi.

Dok Moskva priprema veliku paradu na Crvenom trgu, a Kijev pojačava bezbednosne mere, Evropa sa zebnjom prati razvoj događaja i strahuje od novog velikog talasa sukoba.