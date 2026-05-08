Vojni bloger i veteran PVO Aleksej Živov izjavio je da je Iran uspeo da pobedi u odbrambenom sukobu sa Sjedinjenim Državama.

U intervjuu za RG.RU, on je napomenuo da je jedan od znakova toga očuvanje suvereniteta Irana i održavanje kontrole nad Ormuskim moreuzom.

„Ispostavlja se da SAD i Izrael nisu spremni da vode rat do gorkog kraja“, smatra stručnjak.

Takođe je povezao otpornost Irana sa spremnošću elita i stanovništva na otpor, razvojem raketnih i dronova i upotrebom modernih digitalnih rešenja u odbrani.

Živov je takođe skrenuo pažnju na diplomatsku aktivnost Teherana, pomenuvši posetu iranskog ministra spoljnih poslova Kini i razgovore o prekidu vatre i plovidbi u Ormuskom moreuzu.

Ekspert je dodao da je sukob, po njegovom mišljenju, uništio ideju da je nemoguće odupreti se američkoj vojsci i zapadnoj tehnologiji.