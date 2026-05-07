Francuske vlasti istražuju neobičan slučaj koji je spojio vremensku prognozu, tehnologiju i onlajn klađenje, nakon što je jedan korisnik ostvario ogromnu zaradu zahvaljujući iznenadnom rastu temperature u Parizu.



Priča je izazvala veliku pažnju javnosti i otvorila pitanje da li je meteorološka oprema mogla biti namerno manipulisana kako bi se uticalo na ishod opklade.

Sumnjiv rast temperature kod Pariza

National Public Radio prenosi da su francuske institucije pokrenule istragu zbog moguće „manipulacije meteorološkim uređajem“ u blizini aerodroma Šarl de Gol.

Sve je počelo kada je anonimni korisnik platforme Polymarket uplatio 119 dolara na prognozu da će temperatura u Parizu 15. aprila premašiti 18 stepeni Celzijusa.

U toku dana zabeležen je „neuobičajen skok temperature“, što je korisniku donelo ogroman dobitak.





Zarada od više od 21.000 dolara

Nakon objave meteoroloških podataka, anonimni kladilac ostvario je profit od čak 21.398 dolara, odnosno oko 18.000 evra.

Sumnje su se pojavile kada su lokalni meteorolozi ocenili da ovakav temperaturni skok teško može da se objasni prirodnim okolnostima.

Francuski hidrometeorološki zavod Météo-France potvrdio je da je podneta prijava zbog „sumnje na manipulaciju njenom opremom“, prenose strani mediji.

Internet preplavljen teorijama

Dok traje istraga, na društvenim mrežama pojavile su se brojne pretpostavke o tome na koji način je navodno moglo doći do manipulacije.

Među najčešće pominjanim teorijama nalazi se mogućnost da je neko koristio upaljač ili fen za kosu na baterije kako bi zagrejao meteorološki senzor i tako izazvao lažno povećanje temperature.

Pojavio se i navodni video-snimak

Kompanija Bubblemaps navela je da druge meteorološke stanice u istom području nisu registrovale sličan rast temperature.

Na društvenim mrežama počeo je da kruži i snimak sa navodne nadzorne kamere, na kojem se vidi muškarac kako fenom zagreva meteorološki senzor na otvorenom.

Ipak, veliki broj korisnika interneta smatra da je video zapravo generisan pomoću veštačke inteligencije.

Platforma Polymarket nije odgovorila na pitanja američkih medija, dok francuske vlasti pokušavaju da utvrde da li je u pitanju bila prevara ili samo neverovatna sreća anonimnog korisnika.