Pogođeni brodovi koji su čuvali ključni most ka Krimu

Ukrajinska mornarica saopštila je da je pogodila ruske brodove koji su učestvovali u zaštiti Kerčkog mosta u noći između 29. i 30. aprila.

„Sredstva i osoblje Ukrajinske mornarice pogodili su plovila koja pripadaju ruskoj flotili u blizini Kerčkog moreuza u noći između 29. i 30. aprila 2026. godine”, navodi se u saopštenju.

Napad je pogodio patrolni brod FSB-a „Sobol” i protivdiverziono plovilo „Gračonok”. U napadu su, prema navodima, zabeležene ruske žrtve.

Rusi napali Dnjepropetrovsku oblast: Jedna osoba poginula, četvoro povređeno

U napadu ruskih snaga na Dnjeprovski okrug jedna osoba je poginula, a četiri su povređene, izjavio je danas načelnik Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Ganja.

"Jedna osoba je poginula, a jedna je povređena usled napada Rusa na Dnjeprovski okrug. Kao posledica udara došlo je do požara u prodavnici i na obližnjim vozilima", napisao je on na Telegram kanalu, prenosi Ukrinform.

Ganja je kasnije dodao da je broj povređenih porastao na četiri. Kako je naveo, tri osobe su hospitalizovane, od kojih je 65-godišnji muškarac u teškom stanju. Dve žene, stare 43 i 54 godine, su u srednje teškom stanju, dok je 59-godišnjem muškarcu pomoć ukazana na licu mesta.

Izraelski uvoznik odbio istovar ukrajinskog žita za koje Kijev tvrdi da je ukradeno

Izraelski zvaničnik saopštio je da pošiljka žita, za koju Ukrajina tvrdi da je Rusija navodno ukrala, neće biti istovarena u Izraelu, preneo je Tajms of Izrael.

Prema navodima, odluku o neprihvatanju tereta na brodu "Panormitis", koji plovi pod panamskom zastavom, doneo je izraelski uvoznik, a ne državne institucije.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha ranije je upozorio da će Ukrajina preduzeti mere protiv, kako je naveo, "onih koji omogućavaju" rusku eksploataciju i nelegalni izvoz žitarica.

Sibiha je takođe poručio da će Kijev "snažno reagovati" na svaki pokušaj trgovine žitom koje Ukrajina smatra ukradenim tokom sukoba sa Rusijom.

Zelenski naložio predstavnicima UKR da razjasne sa timom SAD detalje o prekidu vatre

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je naložio predstavnicima Ukrajine da stupe u kontakt sa timom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i razjasne detalje ruskog predloga o kratkoročnom prekidu vatre.

"Ukrajina teži miru i sprovodi neophodne diplomatske aktivnosti kako bi se ovaj rat zaista okončao. Razjasnićemo o čemu se tačno radi - da li je reč o nekoliko sati bezbednosti za paradu u Moskvi ili o nečemu više", napisao je Zelenski na platformi X.

On je istakao da je predlog Ukrajine dugoročni prekid vatre, pouzdana i garantovana bezbednost za ljude i trajan mir. "Ukrajina je spremna da radi na tome u svakom dostojanstvenom i efikasnom formatu", poručio je Zelenski.

Predsednik Rusije Vladimir Putin predložio je juče u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom privremeni prekid vatre u Ukrajini do Dana pobede u Drugom svetskom ratu, 9. maja, izjavio je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov, dodajući da je Tramp podržao tu inicijativu.

Prema rečima Ušakova, Tramp je istakao da obeležavanje godišnjice završetka Drugog svetskog rata predstavlja zajedničku pobedu nad nacizmom, prenosi agencija Interfaks.

Kako je naveo Ušakov, Putin je Trampu u sredu poručio da Ukrajina pribegava "terorističkim metodama" i naglasio da će ruski ratni ciljevi biti postignuti "u svakom slučaju".

"Putin je direktno rekao da Kijev pribegava otvoreno terorističkim metodama, napadajući isključivo civilne ciljeve na ruskoj teritoriji. Naravno, više bismo voleli da ovo (okončanje rata) bude rezultat pregovaračkog procesa, za koji (ukrajinski predsednik Volodimir) Zelenski mora pozitivno da odgovori na dobro poznate predloge koji su više puta izneti, uključujući one sa američke strane", rekao je Ušakov.

Ranije danas Zelenski se na platformi X zahvalio ukrajinskim graničarima, koji danas obeležavaju svoj praznik. "Pre svega, zahvaljujemo im što brane Ukrajinu. Hiljade snažnih i iskusnih ljudi drže liniju - od državne granice do najžešćih frontova. Služba naših vojnika daleko prevazilazi samo kontrolu linije. To je borbeni rad rame uz rame sa drugim Odbrambenim snagama, obuzdavanje neprijatelja, izviđanje, sprovođenje evakuacija, zaštita ljudi u pograničnim područjima i otkrivanje diverzantsko-izviđačkih grupa", poručio je on.

U Rusiji uhapšen muškarac, sumnja se da je prosleđivao informacije Službi bezbednosti Ukrajine

Pripadnici Federalne službe bezbednosti Rusije (FSB) uhapsili su 63-godišnjeg stanovnika Krasnodara pod sumnjom da je počinio državnu izdaju jer je Službi bezbednosti Ukrajine (SBU) prosleđivao koordinate objekata gorivno-energetskog kompleksa u Krasnodarskom i Stavropoljskom kraju, kao i planove raspoređivanja vojne tehnike koja obezbeđuje bezbednost vazdušnog prostora, saopštio je danas Centar za odnose sa javnošću FSB Rusije.

"U Krasnodarskom kraju sprečena je protivpravna delatnost državljanina Rusije rođenog 1963. godine, koji je umešan u izvršenje državne izdaje u korist ukrajinskih specijalnih službi", navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

Prema podacima FSB-a, stanovnik Krasnodara je putem aplikacije WhatsApp "na sopstvenu inicijativu uspostavio kontakt sa predstavnikom SBU, kome je prosledio foto-materijale i koordinate objekata gorivno-energetskog kompleksa Krasnodarskog i Stavropoljskog kraja, kao i planove raspoređivanja vojne tehnike koja obezbeđuje bezbednost vazdušnog prostora regiona".

Takođe, po nalogu svog nadrđenog, prikupljao je podatke o zaposlenima u jednom preduzeću i pokušavao da obezbedi ukrajinskim specijalnim službama pristup njihovoj službenoj elektronskoj pošti.

Istražno odeljenje Uprave FSB za Krasnodarski kraj pokrenulo je protiv osumnjičenog krivični postupak po članu 275 Krivičnog zakonika Ruske Federacije - državna izdaja u vidu pružanja druge pomoći stranoj državi u delatnostima usmerenim protiv bezbednosti Rusije. Osumnjičeni je zadržan u pritvoru.

Lavrov: Dugoročno rešenje u Ukrajini nemoguće bez rešavanja temeljnih uzroka krize

Ministar spoljnih poslova rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da je dugoročno rešenje u Ukrajini nemoguće bez rešavanja temeljnih uzroka ukrajinske krize.

"Glavno je to da bez rešavanja osnovnih uzroka ukrajinske krize, pravedno i dugoročno rešenje je nemoguće", rekao je on na konferenciji za novinare nakon razgovora sa kazahstanskim ministrom spoljnih poslova Jermekom Košerbajevim, prenose RIA Novosti.

Lavrov je naveo da je Rusija zainteresovana za nastavak pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini na osnovu dogovora postignutih sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Ostajemo zainteresovani za nastavak procesa pregovora na osnovu postojećih rusko-američkih dogovora. Juče je, u telefonskom razgovoru sa predsednikom (SAD Donaldom) Trampom, predsednik (Rusije Vladimir) Putin potvrdio ovaj naš stav", rekao je on.

Ničim izazvana vojna operacija SAD i Izraela protiv Irana ozbiljno je negativno uticala na Kaspijsko more, kazao je Lavrov.

Ruski ministar spoljnih poslova pozvao je na kontinuirano obraćanje pažnje na situaciju u Libanu i zastoj oko osnivanja palestinske države.

"Verujemo da je važno da ne izgubimo iz vida šta se dešava u Libanu, a posebno ćorsokak koji je nastao i iz kojeg nema vidljivog izlaza u vezi sa stvaranjem palestinske države", naglasio je Lavrov.

Sirski: Vojnici na prvoj liniji fronta ne bi trebalo da provode više od dva meseca

Glavnokomandujući ukrajinske vojske Oleksandr Sirski saopštio je da vojnici na prvoj liniji fronta ne bi trebalo da provode više od dva meseca na tim pozicijama, nakon čega moraju biti rotirani u roku od mesec dana.

"Komandanti moraju da obezbede uslove da pripadnici vojske ostanu na svojim položajima do dva meseca, nakon čega sledi obavezna rotacija, koja mora biti sprovedena u roku od mesec dana", naveo je Sirski u objavi na Telegramu.

(Reuters)

Ruski napad na energetsku i transportnu infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti, petoro povređenih

Pet osoba je povređeno u Nikolajevskoj oblasti usled napada ruskih dronova, prenosi Ukrinform.



Tokom prethodnog dana i u noći 30. aprila, ruske snage izvele su seriju napada bespilotnim letelicama tipa Šahed. Ciljana je bila energetska i transportna infrastruktura.

U nekim naseljima u Nikolajevskom i Baštanskom okrugu došlo je do nestanka struje. Energetičari od juče rade na obnavljanju električne energije.

(Ukrinform)

Ruski napad na Odesu, povređeno 16 osoba

Ruske snage su sinoć izvel napad na stambene četvrti i civilne objekte u više okruga Odese. Najveća šteta prijavljena je u Primorskom okrugu, saopštio je načelnik Odeske vojne uprave Sergej Lisak.

Lisak je naveo i da je u napadu povređeno šesnaest osoba, među kojima i sedamnaestogodišnji dečak.

"Pogođeni su društveni i komercijalni objekti – zgrada vrtića je pretrpela značajnu štetu, a oštećeni su tržni centar, hotel i administrativne zgrade.

Desetine autobusa i putničkih automobila su uništene ili oštećene na nekoliko parking mesta", dodaje se u saopštenju.

(Ukrajinska pravda)

Putin: Ako ispunimo obaveze imamo pravo mirnodopsku nuklearnu energiju

Rusija smatra da sve zemlje koje savesno ispunjavaju svoje obaveze iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja imaju pravo na mirnodopsku nuklearnu energiju bez ograničenja, saopšteno je iz kabineta ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Polazimo od pretpostavke da sve zemlje koje savesno ispunjavaju svoje obaveze prema Sporazumu o neširenju nuklearnog oruđa (NPT) imaju nesporno pravo da uživaju u blagodetima mirnodopske nuklearne energije", navodi se u saopštenju, javljaju RIA Novosti.

Kako se navodi, Rusija ne može da se složi sa pokušajima da se države sa nuklearnim oružjem primoraju da odmah i bezuslovno odustanu od takvog oružja.

Putin je istakao da izazovna međunarodna situacija zahteva dodatne napore kako bi se stvorili uslovi za napredak ka svetu bez nuklearnog oružja.

(Tanjug)

Zelenski: SAD usmeravaju pažnju na Bliski istok, što smanjuje pritisak na Rusiju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da pomeranje prioriteta Sjedinjenih Američkih Država ka Bliskom istoku slabi pritisak na Rusiju, i da to može dovesti do produžetka rata.

"Svi želimo da zaustavimo ovaj rat. Problem je što je prioritet za Sjedinjene Države sada pomeren na Bliski istok", rekao je Zelenski u intervjuu za Njuzmaks u sredu.

On je naglasio da bez povećanog pritiska SAD, Rusija neće krenuti ka miru, kao i da se vojna podrška Ukrajini od strane SAD nastavlja.

"Sjedinjene Države mogu da primene pritisak kroz više sankcija, ali sada ga slabe kroz Bliski istok, i mi to osećamo. I plašim se, naravno, jer Rusija ne oseća pritisak, i normalno je da nastavljaju takav rat", kazao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je naveo i da ublažavanje sankcija protiv ruske nafte usred tenzija na Bliskom istoku, omogućava Kremlju da finansira rat, kao i da se nada da će SAD vratiti sancije.

"Uzgred, oni nisu u jakoj poziciji - Rusija. Oni ne pobeđuju. Mi smo u najboljoj poziciji u poslednjih 9-10 meseci, mislim na bojnom polju, ali u svakom slučaju je bolje da se rat zaustavi", rekao je Zelenski.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Zelenski je podsetio da je Ukrajina pružila pomoć ne samo evropskim zemljama, već i drugim partnerima, posebno na zahtev SAD.

"Prvo što smo uradili jeste da smo poslali pomoć nekoliko zemalja koje su nam se obratile, i ne samo Bliskom istoku", naveo je Zelenski.

Odbijanje podrške Ukrajini, istakao je Zelenski, značilo bi pomoć Rusiji.

"Rusija ne poštuje slabost, i ako nam niko ne pomogne, mi ćemo, naravno, biti u slabijoj poziciji", rekao je ukrajinski lider.

Američki potpredsednik Džej Di Vens ranije je izjavio da je lišavanje Ukrajine podrške SAD jedno od najvećih dostignuća administracije američkog predsednika Donalda Trampa, na šta je rekao da je ponosan.

(Tanjug/Njuzmaks)