U istoriji, značenja koja su se vezala uz crnu mačku, su oprečna. Svaka kultura ima neko svoje verovanje, a jedno od najpoznatijih je verovanje ljudi koji su živeli u Egiptu – koji su je obožavali jer su je smatrali predstavnikom božanstva.



Značenja koja su se vezivala za crnu mačku u istoriji su vrlo oprečna. Prema hrišćanskom verovanju, ako vam crna mačka pređe put, smatra se demonom koji stvara zlu prepreku kako bi nas odvojio od boga. Zato se crne mačke smatraju i lošim kućnim ljubimcima.

U srednjovekovnoj Evropi su ih smatrali znakom koji najavljuje nesreću. Crne mačke su povezivali sa đavoljim bićima i vešticama, a mačka koja vam preseče put, bila je znak da vas posmatra sam đavo.

Ipak, u nekim kulturama, crna mačka je znak sreće. Na primer, ako crna mačka krene u vašem smeru, veruje se da to donosi sreću, pa je nemojte terati.

U Škotskoj, ako vam se crna mačka pojavi u kući, to je znak nadolazećeg prosperiteta. U Japanu se crna mačka smatra znakom sreće. Zbog raznoraznih pretpostavki o crnim mačkama, skloništa za životinje iz godine u godinu sve teže udomljuju crne mačke i sve više ih je uspavano.

Na drugu stranu, sve više skloništa izbegava da udomljava crne mačke tokom oktobra zbog Noći veštica. Postoji niz slučajeva u kojima su ih ljudi usvajali u oktobru kako bi bile „živi eksponat“ na raznim zabavama povodom Noći veštica, nakon čega bi ih vratili u sklonište ili ponovo ostavili na ulici.

Donose sreću s udvaračima



Dok u nekim kulturama veruju da crne mace koje vam pređu preko puta donose nesreću, u Japanu veruju da neudanim ženama crna mačka može povećati šanse da se za njih zainteresuju veći broj odgovarajućih udvarača. U Nemačkoj, ipak, veruju da je dobro ako vam crna mačka pređe preko puta s desna na levo, te da možete očekivati niz pozitivnih događaja.

Održavaju srećan brak

U Midlandsu (Velika Britanija) veruju da je crna mačka povezana sa srećnim brakom, pa su crne mace često naslikane na pozivnicama za venčanje, karticama za mladence, kao i drugim ukrasima povezanim s venčanjem.

Mornarima garantuje siguran povratak kući

Britanski mornari puštali su mačke na brod jer su lovile miševe, no od davnina postoji verovanje da crne mačke na brodu donose sreću i povećavaju šanse za siguran povratak kući. Neke od maca postale su istorijske 'ličnosti', poput Tidlesa, koji je s britanskom Kraljevskom mornaricom proputovao više od 30.000 milja.

Gusarima ulivale strah u kosti

Za razliku od 'dobrih' moreplovaca, gusari su strahovali od crnih mačaka. Verovalo se da će, ako se crna mačka samo približi gusarskom brodu, brod biti proklet lošom srećom. Ako bi se crna mačka popela na gusarski brod, pa ga napustila, mnogi gusari bi se iskrcali s njega, jer se verovalo da će taj brod potonuti.

Imaju tajnu vezu s vešticama?

Od 17. veka i suđenja Vešticama iz Salema seže verovanje da crne mačke imaju vezu s vešticama. Naime, puritanci su crne mačke doživljavali kao vražje delo, zbog čega si ih proterivali iz sela. No, mnoge žene bi se smilovale nad njima i hranile ih. Zbog urođenog nepoverenja prema ženama kojima se tada sudilo zbog svega i svačega, bilo je i onih koje su osuđene kao veštice zato što se 'druže' s crnim mačkama.

Crna mačka na pragu, novac u kući

Jedno od lokalnih praznoverja u Škotskoj kaže da ako vam crna mačka dođe do praga, a pogotovo ako ga pređe, to znači da u kuću stiže novac. Zato u nekim škotskim selima crne mačke nikada ne teraju iz kuće.