U Rusiji je odjeknula snažna političko-vojna poruka nakon što je bivši načelnik Generalštaba Jurij Balujevski javno uputio oštre kritike na račun državnog vrha zbog vođenja rata u Ukrajini.

Njegov istup izazvao je pažnju upravo zato što dolazi iz redova visokih vojnih struktura, gde su ovakve otvorene kritike izuzetno retke.

Balujevski, koji je ranije obavljao i funkciju zamenika ministra odbrane, poručio je da trenutni pristup ne daje očekivane rezultate i da se postavlja pitanje daljeg pravca.

– Šta treba da radimo? Da nastavimo rat iscrpljivanja? A koga tačno iscrpljujemo? Evropu? NATO? Ili same sebe? – zapitao je on tokom obraćanja u ruskoj Javnoj komori.

On je ukazao i na, kako tvrdi, propuštene prilike, podsećajući da je Rusija razvila napredno naoružanje, ali da to nije dovelo do očekivanog povećanja bezbednosti države.

– Govorili smo da imamo oružje kakvo niko drugi nema, ali šta smo time postigli? Zemlja nije postala sigurnija – ocenio je Balujevski.

Posebno se osvrnuo na napade koje su ukrajinske snage izvodile na teritoriji Rusije, uključujući incidente sa dronovima i napade na strateške ciljeve.

– Govorili smo o „crvenim linijama“, ali koliko još one mogu da se pomeraju? Dokle ćemo čekati reakciju? – upitao je.

Ovaj istup dolazi u trenutku kada se situacija na frontu komplikuje, uz pojačan pritisak i sve češće napade na rusku teritoriju.

Balujevski je u svom obraćanju naglasio da je neophodno jasno definisati strategiju i pravac daljih poteza, upozoravajući da se radi o pitanju dugoročne stabilnosti zemlje.

– Ili ćemo biti snažni, ili nas neće biti – poručio je, ukazujući na ozbiljnost trenutne situacije.

Njegove izjave dodatno su značajne jer dolaze u trenutku kada se u javnom prostoru sve češće pojavljuju različiti stavovi o toku sukoba, uključujući komentare vojnih analitičara i pojedinih javnih ličnosti.

Ovakav istup visokog vojnog zvaničnika predstavlja retkost i ukazuje na to da unutar sistema postoje različita mišljenja o daljem razvoju događaja.