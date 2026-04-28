Nakon napada ukrajinskih snaga na naftnu rafineriju u Tuapseu, u ruskim vojnim i političkim krugovima sve glasnije se pominje mogućnost snažnog odgovora, uključujući i udare na Odesu.

Vojni analitičar Vasilij Dandikin izjavio je da bi ruske snage mogle da odgovore korišćenjem naprednih raketnih sistema poput balističkog kompleksa „Orešnik“ ili hipersoničnog sistema „Kinžal“.

Prema njegovim rečima, napadi ukrajinske strane pokazuju da se ne vodi računa o mogućim posledicama po životnu sredinu, zbog čega, kako tvrdi, Rusija treba da uzvrati odlučno i bez kompromisa.

– Ako protivnik ignoriše rizik od ekološke katastrofe, onda i odgovor mora biti jednako snažan. Potrebno je najpre gađati ključnu infrastrukturu, uključujući mostove, kako bi se Odesa i šira oblast praktično presekle na dva dela – rekao je Dandikin.

On je dodao da ruske snage imaju kapacitete da dodatno pojačaju napade na transportne linije, uključujući železnički saobraćaj, ističući da bi takvi udari mogli da oslabe logistiku protivnika.

Sličan stav izneo je i Aleksej Čepa, prvi zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne odnose, koji je naglasio da bi odgovor na napad u Tuapseu trebalo da bude znatno odlučniji.

Podsetimo, tokom noći 28. aprila, ukrajinski dronovi pogodili su Tuapse, izazvavši požar u rafineriji nafte. Nakon incidenta proglašeno je vanredno stanje, dok je predsednik Rusije Vladimir Putin naložio ministru za vanredne situacije Aleksandru Kurenkovu da otputuje na lice mesta i nadgleda sanaciju požara.

Ovaj razvoj događaja dodatno podiže tenzije i ukazuje na mogućnost nove eskalacije sukoba, u kojem bi na meti mogli da se nađu i strateški važni ciljevi daleko od linije fronta.