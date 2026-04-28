Nekadašnja srpska misica Jelena bin Drai već godinama živi svoj "arapski san" u Dubaiju pored supruga, arapskog bogataša Saida bin Draija.

Iako privatni život vešto čuva od očiju javnosti, ranije su isplivali neverovatni detalji o njenom bogatstvu, poslovima i vili vrednoj stotine miliona dolara, a sada se oglasila na društvenim mrežama i pokazala da je i u 46. godini i dalje krasi lepota.

Njena velelepna vila nalazi se u jednom od najprestižnijih delova ovog emirata, na čuvenom Palm Džumeiri.

Ovo nestvarno zdanje prostire se na nekoliko hiljada kvadrata, a procenjuje se da njegova vrednost iznosi više stotina miliona dolara.

Dok s jedne strane izlazi na put, druga strana dvorišta vodi pravo na privatnu plažu.

Kako bi privatnost porodice ostala netaknuta, kompleks je opasan visokim zidinama i prelepim palmama, pa predstavlja pravi raj za oči, dok ispred ulaza dežura obezbeđenje.

Da stvar bude još neverovatnija, sigurnost ove porodice 24 časa dnevno čuva i lokalna policija. Lepa Srpkinja nije samo supruga biznismena, već je i sama izuzetno uspešna poslovna žena.

U njenom vlasništvu nalazi se niz luksuznih biznisa, među kojima se posebno izdvaja obdanište koje važi za jedno od najsavremenijih na celom Bliskom istoku.

Boravak u ovom vrtiću, koji može da primi do stotinu dece uzrasta do četiri godine, košta 4.000 evra (odnosno 16.400 dirhama) za samo jedan dan.

Mališani ovde uživaju u potpunom raskoši uz stručno osoblje: zidove krase tapete iz Portugala, dok se po podovima od nemačkih materijala prostiru tepisi iz Amerike.

Očekivano, čak 70 odsto roditelja koji tu ostavljaju decu dolazi iz najelitnijih delova grada poput Marine, Palm Džumeire, Tekoma i okoline Burdž Kalife.

Pored vrtića, njena poslovna imperija obuhvata i luksuznu privatnu bolnicu sa doktorima specijalistima iz čitavog sveta, modni brend, kao i dva kozmetička salona.

Zanimljivo je da su svi ovi privatni biznisi smešteni u neposrednoj blizini jedan drugog.

Podsetimo, Jelena se za arapskog biznismena udala 2008. godine, a par danas ima četvoro dece. Svojevremeno je i sama priznala da je ispoštovan stari srpski običaj "kupovine mlade", njen brat je tada od bogatog Arapina tražio i dobio milion dolara.