Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas, povodom godišnjice nuklearne katastrofe u Černobilju, da Rusija ponovo dovodi svet na ivicu veštački izazvane nuklearne nesreće, i pozvao je međunarodnu zajednicu da spreči ruski nuklearni terorizam.

Zelenski je u objavi na Fejsbuku rekao da Rusija napadima u regionu Černobilja "dovodi svet na ivicu veštačke nesreće", kao i da "svet ne sme da dozvoli da se ovaj nuklearni terorizam nastavi", prenosi Ukrinform.

"Pre 40 godina, svet se suočio sa jednom od najvećih nuklearnih katastrofa - eksplodirao je četvrti reaktor Černobiljske nuklearne elektrane. Oslobođena je značajna količina radioaktivnih supstanci. Stotine hiljada ljudi se godinama bore sa posledicama te tragedije", rekao je Zelenski.

On je podsetio da je iznad uništenog reaktora izgrađen sarkofag kako bi se zadržalo zračenje, ali da je on često meta preleta rusko-iranskih dronova "šahida", od kojih je jedan izvršio udar u blizini zaštitnog sarkofaga.

"Svet ne sme da dozvoli da se ovaj nuklearni terorizam nastavi, a najbolji način je da se Rusija primora da prekine svoje lude napade. Sećamo se svih koji su dali svoje živote otklanjajući posledice ove tragedije. Svetlo sećanje svim žrtvama katastrofe u Černobilju", zaključio je Zelenski.