Ovo je poslednja nedelja u kojoj su sve planete u direktnom hodu, pa je idealno vreme da započnete nove projekte i iskoristite prilike koje vam dolaze. A dolaziće — naročito u utorak, petak i subotu.
Venera u Blizancima 28. aprila pravi skladan aspekt sa Plutonom u Vodoliji. Venera donosi prilike za obilje, dok Pluton daje snagu da ostvarite ono što želite. Ova energija nosi osećaj sudbine i velikih mogućnosti. U maju nas očekuje pun Mesec u Škorpiji — snažan i intenzivan trenutak. A kada Merkur 2. maja uđe u Bika, biće vam lakše da verujete da ste na pravom putu.
Pogledajte srećan datum za svoj horoskopski znak:
Bik
Najsrećniji dan: subota, 2. maj
Verujte sebi kada Merkur uđe u vaš znak.
Ova energija vam pomaže da jasnije sagledate situacije i bolje komunicirate. Vreme je da se zauzmete za sebe i pokažete svoju autentičnost.
Blizanci
Najsrećniji dan: sreda, 29. april
Nikada nije kasno da poželite želju.
Venera u vašem znaku pojačava vašu moć privlačenja — ali prvo morate verovati da je ono što želite moguće.
Rak
Najsrećniji dan: petak, 1. maj
Promene mogu biti neprijatne, ali su vredne.
Pun Mesec donosi završetak jednog poglavlja i početak novog. Budućnost može biti lepša od prošlosti — ako joj to dozvolite.
Lav
Najsrećniji dan: subota, 2. maj
Obratite pažnju na prilike koje vam dolaze.
Merkur donosi nove šanse u karijeri. Razmotrite sve ponude — zaslužujete stabilnost bez odricanja.
Devica
Najsrećniji dan: utorak, 28. april
Venera i Pluton donose promene u načinu rada.
Moguće su nove poslovne prilike ili prelazak na fleksibilniji način rada. Ne morate žrtvovati sebe zarad uspeha.
Vaga
Najsrećniji dan: subota, 2. maj
Univerzum vas podržava, ali traži i akciju.
Istražite nove mogućnosti — selidbu ili pokretanje posla. Sada je pravo vreme da svoje snove pretvorite u plan.
Škorpija
Najsrećniji dan: petak, 1. maj
Pun Mesec u vašem znaku donosi završetak važnog ciklusa.
Vreme je da otpustite ono što vas koči i zakoračite u novu fazu života.
Strelac
Najsrećniji dan: subota, 2. maj
Radite na strukturi svog života.
Ako želite napredak, potrebno je da uložite trud i napravite konkretne planove.
Jarac
Najsrećniji dan: utorak, 28. april
Otvorite se za nove načine zarade.
Promene su neophodne — isprobajte nešto drugačije kako biste poboljšali finansije.
Vodolija
Najsrećniji dan: petak, 1. maj
Počinje nova faza rasta u karijeri.
Birajte posao koji ima smisao za vas — ne samo finansijsku vrednost.
Ribe
Najsrećniji dan: subota, 2. maj
Pokrenite svoje planove.
Merkur vam pomaže da jasnije komunicirate i realizujete ideje. Sada je pravo vreme za akciju, piše Your tango.
