Ovo je poslednja nedelja u kojoj su sve planete u direktnom hodu, pa je idealno vreme da započnete nove projekte i iskoristite prilike koje vam dolaze. A dolaziće — naročito u utorak, petak i subotu.

Venera u Blizancima 28. aprila pravi skladan aspekt sa Plutonom u Vodoliji. Venera donosi prilike za obilje, dok Pluton daje snagu da ostvarite ono što želite. Ova energija nosi osećaj sudbine i velikih mogućnosti. U maju nas očekuje pun Mesec u Škorpiji — snažan i intenzivan trenutak. A kada Merkur 2. maja uđe u Bika, biće vam lakše da verujete da ste na pravom putu.

Pogledajte srećan datum za svoj horoskopski znak:

Bik

Najsrećniji dan: subota, 2. maj

Verujte sebi kada Merkur uđe u vaš znak.

Ova energija vam pomaže da jasnije sagledate situacije i bolje komunicirate. Vreme je da se zauzmete za sebe i pokažete svoju autentičnost.

Blizanci

Najsrećniji dan: sreda, 29. april

Nikada nije kasno da poželite želju.

Venera u vašem znaku pojačava vašu moć privlačenja — ali prvo morate verovati da je ono što želite moguće.

Rak

Najsrećniji dan: petak, 1. maj

Promene mogu biti neprijatne, ali su vredne.

Pun Mesec donosi završetak jednog poglavlja i početak novog. Budućnost može biti lepša od prošlosti — ako joj to dozvolite.

Lav

Najsrećniji dan: subota, 2. maj

Obratite pažnju na prilike koje vam dolaze.

Merkur donosi nove šanse u karijeri. Razmotrite sve ponude — zaslužujete stabilnost bez odricanja.

Devica

Najsrećniji dan: utorak, 28. april

Venera i Pluton donose promene u načinu rada.

Moguće su nove poslovne prilike ili prelazak na fleksibilniji način rada. Ne morate žrtvovati sebe zarad uspeha.

Vaga

Najsrećniji dan: subota, 2. maj

Univerzum vas podržava, ali traži i akciju.

Istražite nove mogućnosti — selidbu ili pokretanje posla. Sada je pravo vreme da svoje snove pretvorite u plan.

Škorpija

Najsrećniji dan: petak, 1. maj

Pun Mesec u vašem znaku donosi završetak važnog ciklusa.

Vreme je da otpustite ono što vas koči i zakoračite u novu fazu života.

Strelac

Najsrećniji dan: subota, 2. maj

Radite na strukturi svog života.

Ako želite napredak, potrebno je da uložite trud i napravite konkretne planove.

Jarac

Najsrećniji dan: utorak, 28. april

Otvorite se za nove načine zarade.

Promene su neophodne — isprobajte nešto drugačije kako biste poboljšali finansije.

Vodolija

Najsrećniji dan: petak, 1. maj

Počinje nova faza rasta u karijeri.

Birajte posao koji ima smisao za vas — ne samo finansijsku vrednost.

Ribe

Najsrećniji dan: subota, 2. maj

Pokrenite svoje planove.

Merkur vam pomaže da jasnije komunicirate i realizujete ideje. Sada je pravo vreme za akciju, piše Your tango.