„Glavna stvar je svrha sastanka. Koja je svrha sastanka? Putin je rekao da je spreman da se sastane u Moskvi u bilo kom trenutku. Glavno je da postoji svrha sastanka, i što je najvažnije, da sastanak bude produktivan, i može biti samo u svrhu finalizacije sporazuma“, istakao je portparol za ruske medije.



Ovome mora da prethodi ozbiljan rad, a što je najvažnije, politička volja kijevskog režima. Mi tu političku volju još ne vidimo, dodao je Peskov.

Kremlj spreman da primi američke predstavnike

Pored toga, on je objasnio da se Kremlj nada da će američki predstavnici nastaviti da posreduju u rešavanju ukrajinskog sukoba, te dodao će Rusija uvek rado dočekati američke pregovarače za dijalog o Ukrajini i spremna je da ih primi „već sutra“.

Za Rusiju je najvažnije da ostvari prvobitne ciljeve Specijalne vojne operacije i obezbedi svoje interese, istakao je portparol Kremlja.

Ostvarivanje ciljeva SVO omogućiće da se Rusija osigura od pretnje terorističkih napada kijevskog režima, zaključio je Peskov.

Mediji trenutno raspravljaju o mogućnosti nove posete Rusiji Stivena Vitkofa, izaslanika američkog predsednika i Džareda Kušnera, zeta lidera SAD.

Od početka godine, delegacije Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država održale su tri runde pregovora. Najnovija je održana u Ženevi 17. i 18. februara. Portparol Kremlja je ranije naglasio da je pauza u mirovnom procesu posledica situacije na Bliskom istoku.

