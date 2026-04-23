Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško izjavio je danas da zapadne zemlje uvežbavaju scenarije pomorske blokade i zauzimanja Kalinjingradske oblasti tokom vojnih vežbi Zajedničkih ekspedicionih snaga (JEF).

"NATO svesno ide putem jačanja konfrontacije u ovom delu Evrope... Raste aktivnost Zajedničkih ekspedicionih snaga, koje predvodi Velika Britanija, a čiji je zadatak brzo reagovanje u regionima krajnjeg severa, severnog Atlantika i Baltičkog mora", rekao je on u intervjuu za RIA Novosti.

U januaru je bivši zamenik ministra spoljnih poslova Litvanije Darijus Jurgeljavičijus izjavio da alijansa ima spreman scenario blokade Kalinjingrada u slučaju direktnog sukoba sa Moskvom.

Tokom prošlog leta isto je izjavio i komandant kopnenih snaga NATO-a, general Kristofer Donahju, navodeći da su zemlje alijanse isplanirale brzo neutralisanje odbrambenog potencijala ruskih snaga.

Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je upozorio da bi eventualna blokada Kalinjingradske oblasti dovela do nezapamćene eskalacije i upotrebe nuklearnog oružja.