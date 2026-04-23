Izvori, koji su razgovarali sa Rojtersom pod uslovom anonimnosti, rekli su da je Kazahstanu i Nemačkoj poslat prilagođeni raspored izvoza nafte.

Zaustavljanje toka kazahstanske nafte dodalo bi veću neizvesnost snabdevanju Nemačke gorivom, jer rat u Iranu remeti isporuke energije sa Bliskog istoka samo nekoliko godina nakon što su višedecenijske energetske veze Berlina sa Rusijom narušene ratom u Ukrajini.

Izvoz nafte iz Kazahstana u Nemačku preko ruskog gasovoda Družba iznosio je 2,146 miliona metričkih tona, ili oko 43.000 barela dnevno, u 2025. godini, što je povećanje od 44% u odnosu na 2024. godinu, i 730.000 tona u prvom kvartalu 2026. godine.

Potpuno zaustavljanje bi uklonilo oko 17% od čak 12 miliona metričkih tona nafte koju godišnje prerađuje nemačka rafinerija PCK - jedna od najvećih u zemlji - u severoistočnom gradu Švedtu, gorivo koje pokreće 9 od 10 automobila u regionu Berlin i Brandenburg.

Rusko ministarstvo energetike nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da nije upoznat sa potezom za zaustavljanje izvoza nafte.

„Pokušaćemo da to proverimo“, rekao je Peskov novinarima na dnevnoj telefonskoj konferenciji.

