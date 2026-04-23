Blokaderska voditeljka Danica Vučenić uživo u emisiji na N1 potpuno je upropastila blokadere. U 45 sekundi ih je totalno "razmontirala".

Duško Lopandić - ponoševac rekao je:

"Mi smo kao opozicija aktivni na mađunarodnom planu, išli smo u Berlin, Pariz, Štokholm...počeo je međunarodni dijalog koji je neophodan."

Danica Vučenić na to je kao iz topa ispalila:

- "ALI ZA POBEDU NA IZBORIMA POTREBNA JE PODRŠKA GRAĐANA SRBIJE!"

Njen sagovornik, kako se može videti na snimku brzo se snašao, ali ne deluje da mu je zbog njenog komentara bilo prijatno.