Rusija je pozvana da učestvuje na samitu G20 u Sjedinjenim Američkim Državama na najvišem nivou, a skup će biti održan 14. i 15. decembra u Majamiju, potvrdio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Pankin.

Prema njegovim rečima, za Moskvu je predviđeno učešće na visokom državnom nivou, dok će odluka o tome ko će tačno predstavljati Rusiju biti doneta naknadno, bliže samom održavanju samita.

Ova potvrda dolazi u trenutku pojačane pažnje prema međunarodnim skupovima velikih sila, posebno kada je reč o odnosima Rusije i Zapada, zbog čega će sastanak u Majamiju imati dodatnu političku težinu.

Američka strana je saopštila da će glavne teme predstojećeg samita biti rast globalne ekonomije, reforma finansijske regulative, upravljanje dugovima i razvoj digitalne imovine.

Pored toga, na dnevnom redu biće i borba protiv platnih prevara, kao i podizanje nivoa finansijske pismenosti.

Samit G20 u Majamiju tako bi mogao da postane važna platforma ne samo za ekonomske razgovore, već i za slanje političkih poruka, posebno imajući u vidu sastav učesnika i trenutne globalne tenzije.