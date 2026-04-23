Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 1,31 odsto na 94,213 dolara, a nafte Brent za 1,39 odsto na 103,304 dolara.

Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 44,110 evra za megavat-sat. Evropski indeksi su neujednačeni, akcije kompanija Nokia i Loreal su porasle nakon dobrih kvartalnih rezultata, dok je švedski proizvođač Saab podbacio nakom slabijih narudžbina u prvom tromesečju 2026, prenosi CNBC.

Indeks Frankfurtske berze DAX je pao za 0,38 odsto na 24.113,50 poena, britanski FTSE 100 za 0,46 odsto na 10.430,72 poena, dok je francuski CAC 40 porastao za 0,36 odsto na 8.186,17 poena, a moskovski MOEX za 0,33 odsto na 2.770,48 poena.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17031 dolar. Cena zlata je pala na 4.712,66 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 6,0376 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu porastao za 0,69 odsto na 49.490,03 poena, S&P 500 za 1,05 odsto na 7.137,90 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 1,64 odsto na 24.657,57 poena.

