Kako se navodi, naziv je kombinacija reči "Donbas" i imena američkog predsednika Donalda Trampa, a prvi put je pomenut, delimično u šali, kao način da se administracija u Vašingtonu podstakne da zauzme čvršći stav prema teritorijalnim zahtevima Moskve.

Predlog se odnosi na područje dužine oko 80 kilometara i širine oko 65 kilometara u istočnoj Ukrajini, gde su borbe najintenzivnije od početka sukoba.

Iako termin "Donilend" nije uključen u zvanične dokumente, korišćen je u razgovorima, a razmatrana je i mogućnost da u upravljanju tim područjem učestvuje telo povezano sa Trampovom inicijativom za mir.

Pregovori između Ukrajine i Rusije nastavljeni su poslednjih nedelja, uz posredovanje američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je nedavno da pregovori "napreduju", ali bez iznošenja detalja.

Prema navodima izvora, Ukrajina razmatra modele poput demilitarizovane zone ili slobodne ekonomske oblasti koja ne bi bila pod potpunom kontrolom nijedne strane, dok Rusija insistira na punoj pravnoj kontroli nad Donbasom.

Predlozi poput tzv. "monako modela", koji podrazumeva poluautonomnu teritoriju sa posebnim ekonomskim statusom, takođe su razmatrani u nacrtima sporazuma.

Razgovori su, međutim, zastali krajem februara upravo zbog neslaganja o teritorijalnim pitanjima, dok su stavovi Moskve i Kijeva ostali nepromenjeni.