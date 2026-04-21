Jelena Karleuša i Duško Tošić su se zvanično razveli sredinom septembra 2024. nakon punih 16 godina braka.

Iako mesecima pre toga nisu bili u bliskom odnosu, Jelena je tek nakon potpisivanja papira za razvod priznala kakva je situacija.

Kako je tada istakla, do razvoda je dovelo Duškovo odsustvo zbog čega je odbijala ideju da nakon kraha ljubavi ostanu prijatelji.

- Potpisala sam sporazumni razvod braka posle 16 godina. Sama. Preko puta mene su moj advokat Milan Ateljević i ovlašćeni advokat dosadašnjeg supruga koji nije došao. Nisam pitala zašto. Zbog raznoraznih medijskih i društvenih nagadjanja, dodaću da se sva zajednička imovina stečena u braku vodi na našu decu, Atinu i Niku. Staratelj naše dece sam ja. “Druga strana” nije imala drugačiji predlog. Iako neki nadasve mudri ljudi kažu da zbog dece bivši supružnici treba da budu u korektnim odnosima, ja ne želim više nikakvu poveznicu niti kontakt sa prethodnim periodom života sem ako je reč o pitanju života i smrti. U tom slučaju ću verovatno i poginuti. Elem, svako može napraviti decu, to je lako, svako se može oženiti, ali ne može svako biti muž. Muž je onaj koji pored žene stoji onako kako se na potpisivanju bračnog ugovora kaže i u dobru i u zlu… Mene je život nažalost ili na sreću “nagradio” snagom da kroz sve probleme, uspone i padove, kroz more zla, suza i loših ljudi svih proteklih godina idem sama - napisala je tada Jelena, pa dodala:

"Želim nekoga ko će me ludo voleti"

- Teško je koračati pored mene, a još teže stati ispred mene, valjda zato što sam tako strašna. Za mene često kažu da sam luda, verovatno su u pravu. Zato pored mene od sada može stati samo lud kao ja. Ne prihvatam ništa manje. Da me kao što ja znam ludo voli, čak i kada me čitav svet mrzi. Nemam šta više da dodam, druže sudija. Idemo dalje - zaključila je Jelena na svom Instagram profilu.

