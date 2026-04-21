Srećom, uprkos opasnoj situaciji, akcija spasavanja završena je uspešno i bez težih povreda.

Incident pre početka utakmice

Neobičan događaj dogodio se neposredno pre početka prolećne utakmice američkog fudbala, na kojoj je domaćin bio tim Virginia Tech.

Zbog incidenta, početak utakmice morao je da bude odložen.

Prema snimcima sa tribina koji su se brzo proširili društvenim mrežama, dvojica padobranaca spuštala su se prema terenu. Međutim, jedan od njih izgubio je kontrolu i umesto bezbednog sletanja, udario u konstrukciju semafora.

Padobran se zapetljao na vrhu semafora

Padobranac, koji je nosio američku zastavu, ostao je zaglavljen nakon sudara. Njegov padobran zapetljao se između slova na natpisu „Virginia Tech“ na vrhu semafora.

Ovaj prizor izazvao je veliku zabrinutost među prisutnima na stadionu.

Brza reakcija spasilačkih službi

Na teren su odmah izašle hitne službe, koje su uz pomoć specijalnog vozila sa vazdušnim merdevinama uspele da dođu do padobranca.

Nakon pažljive akcije, bezbedno su ga spustili na tlo.

Zvaničnici Virginia Tech potvrdili su da je padobranac u stabilnom stanju i da nije zadobio ozbiljne povrede.

Utakmica nastavljena nakon incidenta

Nakon uspešno završene akcije spasavanja, situacija se normalizovala, a utakmica je nastavljena bez daljih problema.

Ovaj događaj privukao je veliku pažnju javnosti, posebno zbog dramatičnih snimaka koji su se brzo proširili internetom.