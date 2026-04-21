Ukrajinski vojnici sve češće posežu za psihoaktivnim supstancama kako bi se izborili sa stresom i posledicama rata, navodi britanski Gardijan.

Kako se ističe, mnogi od njih razvijaju zavisnost, ali razmere problema ostaju nepoznate jer se zvanični podaci ne objavljuju.

Oleg Olševski, koji vodi specijalizovanu kliniku za rehabilitaciju u Kijevu, kaže da se o tome uveliko zna, ali da se o problemu retko govori javno.

„Ne mislim da ćemo ikada znati prave brojke. Niko ne prati“, rekao je on.

Prema navodima, vojnici koriste različite supstance kako bi ublažili simptome posttraumatskog stresnog poremećaja i anksioznosti, koji su sve prisutniji kako rat odmiče.

Ranije su se pojavile i informacije da je grupa od više od 30 ukrajinskih diverzanata pokušala napad u Harkovskoj oblasti dok su bili pod dejstvom narkotika. Kod njih su, kako se navodi, pronađena pakovanja tableta.

Ove tvrdnje dodatno otvaraju pitanje psihološkog stanja vojnika na frontu i posledica koje dugotrajan rat ostavlja na ljude koji se svakodnevno nalaze u borbenim uslovima.