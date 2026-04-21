Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je danas razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i da su dvojica zvaničnika tokom razgovora identifikovali aktuelne prioritete u radu, kako na bilateralnom nivou, tako i u multilateralnom formatu sa partnerima.

"Tokom razgovora zahvalio sam (Mercu) na tako snažnoj podršci Ukrajini i našim nedavno postignutim sporazumima. Identifikovali smo trenutne prioritete u našem radu kako na bilateralnom nivou, tako i u multilateralnom formatu sa partnerima. Pripremamo se za sastanke i pregovore ove nedelje", napisao je Zelenski na svom Fejsbuk profilu.

Zelenski i Merc su takođe razgovarali o nekim pitanjima međunarodne agende i koracima neophodnim za napredak Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji.

"Hvala vam, Fridrih, na podršci i spremnosti da pomognete na svaki mogući način!", naglasio je Zelenski.