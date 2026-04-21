ZELENSKI SE OGLASIO Uputio poruku Fridrihu Mercu
FRONT SE PRETVARA U PAKAO BEZ LJUDI! Ukrajina pustila robote koji nose 30 kg eksploziva – Rusi podigli karton i predali se!Prethodna vest
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je danas razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i da su dvojica zvaničnika tokom razgovora identifikovali aktuelne prioritete u radu, kako na bilateralnom nivou, tako i u multilateralnom formatu sa partnerima.
"Tokom razgovora zahvalio sam (Mercu) na tako snažnoj podršci Ukrajini i našim nedavno postignutim sporazumima. Identifikovali smo trenutne prioritete u našem radu kako na bilateralnom nivou, tako i u multilateralnom formatu sa partnerima. Pripremamo se za sastanke i pregovore ove nedelje", napisao je Zelenski na svom Fejsbuk profilu.
Zelenski i Merc su takođe razgovarali o nekim pitanjima međunarodne agende i koracima neophodnim za napredak Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji.
"Hvala vam, Fridrih, na podršci i spremnosti da pomognete na svaki mogući način!", naglasio je Zelenski.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Ukrajina
Najnovije
Najčitanije
27min
"NE ZNAM KAKO BI BILO..." Obradović objasnio poraz od Barselone, pa otkrio zašto Dobrić nije igrao
40min
PASKVAL SE OGLASIO POSLE POBEDE NAD ZVEZDOM Trener Barselone sumirao utiske i najavio meč sa Monakom
1H
PUTIN SE OGLASIO O ZAVRŠETKU RATA U UKRAJINI! Poslao misterioznu poruku: Ove dve tačke su ključne
1D
BIĆE RATA NEMA SUMNJE Vojska nacrtala mapu, pogledajte samo nove granice! Ovo se do sada nikad nije desilo
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|99,51
|99,81
|100,11
|CAD
|72,65
|72,87
|73,09
|AUD
|71,2
|71,42
|71,63
|GBP
|134,32
|134,72
|135,12
|CHF
|127,11
|127,49
|127,87
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)