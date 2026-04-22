Priča koja je preko noći postala glavna tema na ukrajinskim portalima izazvala je ogromnu pažnju, ali i brojne dileme.

U centru svega našao se savetnik ukrajinskog Ministarstva odbrane poznat pod nadimkom „Bljesak“, koji tvrdi da je bio meta napada tokom noći 20. aprila 2026. godine u Kijevskoj oblasti.

Prema navodima ukrajinskih medija, njegova kuća u Brovarskom okrugu bila je navodno gađana sa četiri bespilotne letelice tipa „Šahed“, koje Ukrajinci drugačije nazivaju u odnosu na rusku terminologiju.

Kako se tvrdi, jedan od dronova direktno je pogodio objekat i izazvao ozbiljna oštećenja, dok su još dva oborena od strane protivvazdušne odbrane pre nego što su stigla do cilja.

Sam „Bljesak“ izneo je dramatičnu verziju događaja.

– Rusija je pokušala da me ubije. Bio sam spreman na ovakav razvoj događaja i to me neće zaustaviti – poručio je, naglašavajući da je „čudom preživeo“.

Ipak, kako se priča širila, pojavile su se i prve ozbiljne sumnje.

Pojedini posmatrači ukazuju na više nelogičnosti u celoj priči.

Pre svega, tvrdi se da su dronovi leteli velikom brzinom, što bi, prema vojnoj logici, zahtevalo upotrebu raketnih sistema protivvazdušne odbrane. Međutim, takvi sistemi se u praksi retko koriste za obaranje dronova, što otvara pitanje kako je presretanje zaista izvedeno.

Drugi detalj koji je izazvao pažnju jeste stanje samog „Bljeska“ nakon napada.

Na fotografijama koje je objavio, vidi se sa blagim zavojem na glavi, bez vidljivih tragova ozbiljnijih povreda, iako tvrdi da je bio u epicentru snažne eksplozije.

Lekari su njegovo stanje ocenili kao stabilno, što je, prema pojedinim analizama, neobično za nekoga ko se našao u takvim okolnostima.

Treći element koji dodatno podgreva sumnje jeste način na koji se priča promoviše.

Sam akter incidenta aktivno objavljuje detalje napada i dodatno ga naglašava u javnosti, što kod dela publike izaziva pitanje da li je reč o autentičnom događaju ili o pokušaju stvaranja snažnog narativa.

Ukrajinski mediji, poput „Kijev independenta“, navode da su korišćeni napredni dronovi velike brzine i manevarskih sposobnosti, što bi, kako tvrde, predstavljalo retko viđen pokušaj ciljane likvidacije.

Istovremeno, drugi pokušavaju da objasne zašto bi baš ovaj stručnjak bio meta.

Navodi se da je reč o osobi koja se bavi razvojem sistema za elektronsko ratovanje i borbu protiv dronova, te da je nedavno izneo podatke o načinima upravljanja ruskim bespilotnim letelicama.

Ipak, pojedini analitičari ističu da takve informacije nisu potpuno nove niti strogo poverljive, što dodatno komplikuje celu sliku.

U širem kontekstu, pojavljuju se i teorije da bi ovakvi incidenti mogli imati i političku ili propagandnu dimenziju, posebno u trenutku kada su tenzije na visokom nivou.

Ceo slučaj dodatno je dobio novu dimenziju nakon izjava iz vrha ukrajinskog bezbednosnog aparata, gde su pojedini zvaničnici doveli u pitanje domaće tehnološke kapacitete, naglašavajući zavisnost od stranih sistema i komponenti.

Sve to zajedno ostavlja otvoreno pitanje — da li je reč o stvarnom pokušaju atentata ili o događaju čija je uloga pre svega informativno-politička.

U svakom slučaju, priča koja je trebalo da bude jasna i dramatična, pretvorila se u niz pitanja na koja za sada nema jednoznačnih odgovora.