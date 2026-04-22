Mađarska će morati da podnese pisanu odluku o svom stavu u vezi sa kreditom Ukrajini, pišu mediji, pozivajući se na evropske diplomate.
„Glavna vest je da će se odobrenje sporazuma tražiti u pisanoj formi. To znači da će delegacije morati da izlože sve primedbe u pisanoj formi u određenom roku. Odsustvo primedbi znači odobrenje“, ističu mediji.
Prema rečima diplomata, ova procedura je usmerena na to da Mađarska bude primorana da zauzme jasan stav, ukoliko ostane pri svom protivljenju kreditu.
Stalni predstavnici zemalja Evropske unije nameravaju da danas na sastanku u Briselu odobre Ukrajini zajam od 90 milijardi evra, koji Mađarska već neko vreme blokira, uz garanciju obezbeđenu budžetom EU.
Kako je navela Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, sporazum je postao moguć nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj, na kojima je pobedio politički protivnik Viktora Orbana, Peter Mađar.
Odluka o zajedničkom zajmu zemalja EU u iznosu od 90 milijardi evra, kako bi se pokrile finansijske potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu, doneta je na samitu EU u decembru 2025. godine.
Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u obezbeđivanju tog kredita.
Nakon samita, aktuelni premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da će kredit EU za Kijev otplaćivati deca i unuci onih koji su doneli tu odluku, jer Ukrajina, po njegovim rečima, taj novac neće vratiti.
