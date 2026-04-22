Kako prenose lokalni mediji, Gradsko veće u Leskovcu usvojilo je Nacrt izmena Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim je predviđeno povećanje jednokratne pomoći za nabavku udžbenika u 2026. godini.

Naime, kako je precizirano iznos jednokratne pomoći biće uvećan za 1.000 dinara po detetu, što predstavlja dodatno rasterećenje za roditelje osnovaca.

Iz gradskog budžeta za realizaciju mera podrške porodicama sa decom izdvojeno je 210 miliona dinara, dok je 89 miliona dinara namenjeno isključivo za udžbenike učenika osnovnih škola.

Prema usvojenom nacrtu, roditelji će za kupovinu udžbenika po detetu dobijati sledeće iznose:

- Za učenike prvog razreda najavljena je pomoć u iznosu od 8.000 dinara

- Za učenike drugog razreda najavljena je pomoć u iznosu od 9.000 dinara

- Za učenike trećeg razreda najavljena je pomoć u iznosu od 10.000 dinara

- Za učenike četvrtog razreda najavljena je pomoć u iznosu od 11.000 dinara

- Za učenike petog razreda najavljena je pomoć u iznosu od 12.000 dinara

- Za učenike šestog razreda najavljena je pomoć u iznosu od 13.000 dinara

- Za učenike sednog razreda najavljena je pomoć u iznosu od 14.000 dinara

- Za učenike osmog razreda najavljena je pomoć u iznosu od 15.000 dinara

Isplata za jednokratne novčane pomoći Centra za socijalni rad

Grad Leskovac danas, 22 aprilam se ogasio povodom isplata za jednokratne novčane pomoći korisnicima Centra za socijalni rad.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju na ime jednokratne novčane pomoći korisnicima na evidenciji Centra za socijalni rad, opredeljen je iznos od 2.119.128 dinara.

- Lokalna samouprava kontinuirano i odgovorno sprovodi mere obuhvaćene sistemom socijalne zaštite, te redovno isplaćuje sredstva obezbeđena za ovu oblast - navodi se u saopštenju Grada Leskovac.