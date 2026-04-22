Ruske vazduhoplovne snage su izvele napade na položaje ukrajinske vojske u gradu Konstantinovka u Ukrajini.

Pozivajući se na ruske izvore, grčki "Pronjuz" piše da Oružane snage Rusije navodno kontrolišu 50 odsto teritorije grada.

Navodi se da je izvršena je serija udara bombama FAB-3000 na višespratne zgrade u kojima su se navodno nalazile jedinice ukrajinskih snaga.

- Izveštava se o gubicima desetina ukrajinskih vojnika, bez mogućnosti da se utvrdi njihov tačan broj - navodi grčki portal.

Prema podacima iz otvorenih izvora, težina FAB-3000 dostiže nešto više od tri tone, dok je eksploziv težak skoro polovinu - oko 1.400 kilograma. Baca se sa visine do 16 kilometara, a brzina leta može dostići i do 1200 kilometara na sat.

