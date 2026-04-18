Ukrajina je pozvala administraciju Sjedinjenih Američkih Država da ponovo uvede sankcije kojima se ograničava trgovina ruskom naftom, izjavila je danas ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina.

"Rusiji se ne sme dozvoliti da ima koristi od akcija svog saveznika, Irana. Mi pozivamo američku administraciju da obnovi sankcije na rusku naftu i naftne derivate”, navela je ona na mreži X.

Prema rečima Stefanišine, u zajedničkom interesu SAD i Ukrajine je da se ograniče finansije koje Rusija koristi za svoje napade na Kijev, kao i za podršku američkim protivnicima.

Ambasadorka je dodala da će, ako Rusija bude videla da se destabilizacija i vođenje rata isplate, ubrzo nastati novi problemi u svetu, preneo je Ukrinform.