Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova praksa može biti rizična i da ušteda često nije onakva kakvu očekujemo.

Korišćenje kućnih aparata bez nadzora može povećati rizik od požara i drugih oštećenja u domaćinstvu.

Da li noćno korišćenje uređaja zaista štedi struju?

Istraživanja pokazuju da mnogi građani uključuju uređaje tokom noći, ali u većini slučajeva stvarna ušteda nije značajna. Razlog je što se električna energija često obračunava na osnovu ukupne potrošnje, a ne vremena korišćenja.

Uštede su moguće samo kod korisnika koji imaju posebne tarife sa nižom cenom struje tokom noći.

Koji su rizici korišćenja veš mašine i mašine za sudove noću

Stručnjaci upozoravaju da rad uređaja bez nadzora može dovesti do ozbiljnih problema:

povećan rizik od požara

curenje vode i oštećenje instalacija

kvarovi koji se kasno primete

Ako se problem desi tokom noći ili dok niste kod kuće, reakcija može kasniti, što povećava štetu.

Zašto je opasno ostaviti uređaje bez nadzora

Stručnjaci za bezbednost naglašavaju da kućni aparati, poput veš mašine i mašine za sudove, treba da se koriste kada ste prisutni u domu.

Uređaji koji rade bez nadzora mogu izazvati kvarove koje niko neće primetiti na vreme, što može dovesti do većih materijalnih šteta ili čak požara.

Kako bezbedno koristiti kućne aparate

Ako ipak koristite uređaje tokom noći, preporučuje se dodatni oprez:

postavite detektor dima u blizini uređaja

koristite senzore za curenje vode

redovno proveravajte instalacije i creva

ne ostavljajte uređaje uključene kada niste kod kuće

Da li se isplati rizikovati zbog uštede?

Iako noćno korišćenje uređaja može delovati kao jednostavan način da smanjite troškove, stručnjaci upozoravaju da bezbednost treba da bude prioritet.

U većini slučajeva, potencijalna šteta od požara ili poplave daleko je veća od moguće uštede na računu za struju.