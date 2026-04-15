Dronovi napali fabriku u Baškortostanu u Rusiji



Ukrajinski dronovi su napali fabriku u gradu Sterlitamak u ruskom regionu Baškortostan, preneo je Radio Sloboda.

Očevici su prijavili eksplozije i požar, a video snimci koji prikazuju leteće dronove i eksplozije objavljeni su na društvenim mrežama.

Šef Baškortostana, Radij Habirov, napisao je da je nekoliko dronova oboreno iznad industrijske zone Sterlitamaka. Prema njegovim rečima, krhotine su pale na teritoriju jednog od preduzeća, što je izazvalo požar. Nije bilo povređenih.

Sterlitamakski petrohemijski pogon je deo holdinga Roshim. Ovaj pogon su već napadnuli ukrajinski dronovi u noći 6. januara.

Ukrajinski vojni vrh se još nije oglasio povodom ovog napada. Od Ukrajine do Baškortostana je oko 1.500 kilometara.

KRVAVA NOĆ NA FRONTU: Poginulo 200 stranih boraca – Latinska Amerika poslala ljude u smrt?!

U Harkovskoj oblasti, tokom noćnih udara koje su izvele ruske oružane snage na ukrajinske vojne ciljeve i infrastrukturu, ubijeno je oko 200 plaćenika koji su se borili na strani ukrajinske vojske. Ove informacije izneo je koordinator proruskog podzemlja Sergej Lebedev.

Prema njegovim tvrdnjama, u Izjumskom okrugu Harkovske oblasti stradalo je približno 200 ljudi, za koje se pretpostavlja da su uglavnom bili strani borci, verovatno poreklom iz zemalja Latinske Amerike.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

NATO GENERAL PREUZEO UKRAJINSKU VOJSKU! Formiran tajni savet sa CIA elitom – rat ulazi u novu fazu!

Oružane snage Ukrajine formirale su novi vojno-stručni savet pod nazivom ARES, a na njegovo čelo postavljen je bivši zamenik vrhovnog komandanta savezničkih snaga NATO-a, general Ričard Širaf. Informaciju je putem Telegrama objavila pres-služba Generalštaba ukrajinske vojske.

Kako je navedeno u saopštenju, osnovni zadatak ovog tela jeste razmena savremenih vojnih iskustava iz Ukrajine i drugih država, sa ciljem daljeg razvoja i unapređenja ukrajinske armije. Savet bi trebalo da doprinese sprovođenju ključnih institucionalnih reformi u sistemu komandovanja i kontrole, da pomogne transformaciju vojske i poveća njenu ukupnu efikasnost na terenu.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Brifing ruskog Ministarstva odbrane

Ruske trupe su uspostavile kontrolu nad selom Volčanski Hutor u Harkovskoj oblasti;

Oružane snage Rusije su gađale objekte energetske i transportne infrastrukture Ukrajine koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine;

Snage Crnomorske flote uništile su tri ukrajinska bespilotna plovila;

Sredstva PVO Rusije oborila su 12 vođenih avio-bombi i 225 bespilotnih letelica;

Gubici Oružanih snaga Ukrajine, usled dejstava ruskih grupacija, iznosili su oko 1.145 vojnika.

Putin: "Vlada mora da se fokusira na podsticanje ekonomskog rasta"

Ruski predsednik Vladimir Putin je naložio Kabinetu ministara da pripremi konkretne mere za podsticanje ekonomskog rasta.

"Verujem da je neophodno da kontinuirano usmerimo naš rad na razvoj konkretnih mera za podsticanje rasta i na razvoj adekvatnih rešenja za prevazilaženje opšte očekivanih trendova koji se pojavljuju u poslednje vreme", rekao je Putin na sastanku o ekonomskim pitanjima, prenosi RIA Novosti.

Peskov: Nema planova za sastanak Putina i Trampa u Kini

Kremlj nije potvrdio izveštaje o mogućem sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina i Sjedinjenih država Donalda Trampa u Kini tokom Putinove posete.

"Mogu vam reći da trenutno nema takvih planova", rekao je novinarima Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika.

(Interfaks)

Velika Britanija će isporučiti Ukrajini 120.000 dronova do kraja godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane te države.

Kao deo ove inicijative, London namerava da snabde Kijev ne samo dronovima dugog dometa, već i izviđačkim, logističkim i pomorskim dronovima. Većinu njih će proizvoditi britanski izvođači radova, uključujući "Tekever", "Windracers" i "Malloy Aeronautics".

(Izvestija)

Zelenski udario na Trampa: "Bliži je Rusiji"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Donald Tramp nije na strani Ukrajine i da su njegovi signali bliži Rusiji.

On je naveo da je Tramp od samog početka zauzeo "neutralnu" poziciju, što, kako kaže, pokazuje nedostatak jasne podrške Ukrajini.

"Njegovi signali su pozitivniji prema Rusiji nego prema Ukrajini", rekao je.

Dodao je da je efikasan pritisak na Vladimir Putin moguć samo ako Sjedinjene Američke Države zauzmu čvrst stav. U suprotnom, mekši pristup i dijalog neće naterati Kremlj da promeni ponašanje.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je naglasio da toj zemlji preti smanjena isporuka oružja, ako se rat na Bliskom istoku nastavi.

Zelenski se u intervjuu za ZDF žalio na nedostatak sistema protivvazdušne odbrane "patriot" (rakete za zenitno-raketne sisteme – prim. aut.).

"Ako rat duže traje, biće manje oružja za Ukrajinu", upozorio je Zelenski.

Što se tiče raketa za sisteme "patriot", šef države je istakao: "Trenutno imamo upravo ovakav deficit, ne može biti gore."

(Ukrajinska pravda)

MENJA SE LINIJA FRONTA! Ruska vojska krenula u smrtonosni juriš

Vojnici ruske grupe snaga Sever probili su Ukrajinsku odbranu i osvojili novo mesto u Harkovskoj oblasti prema izveštajima ruskog Ministarstvo obrane.

Kako se navodi ruske trupe su preuzele kontrolu nad selom Volčanskie Hutora u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

- Tokom ofanzive, jurišne grupe iz 128. motorizovane brigade grupe snaga Sever, koristeći terenske prednosti, ušle su i učvrstile svoje položaje u selu, presečujući ukrajinskim militantima puteve snabdevanja hranom i municijom - navela je ruska strana.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

SVAKI OSMI UKRAJINAC NAPUSTIO ZEMLJU! Jezivi demografski podaci, ceo narod nestaje!

Ukrajina se trenutno suočava sa ozbiljnim nedostatkom radne snage i padom stope nataliteta, dok privlačenje migranata iz siromašnijih zemalja neće biti dovoljno da reši sve probleme, piše Ukrajinska pravda.

Zbog rata punih razmera veliki broj građana napustio je zemlju i stekao status izbeglica, dok je stopa nataliteta pala na kritično nizak nivo.

Ujedinjene nacije su u oktobru prošle godine procenile da se više od 5,8 miliona Ukrajinaca nalazi u inostranstvu, od čega 5,2 miliona boravi u Evropi kao izbeglice, što dodatno produbljuje probleme na tržištu rada u zemlji koja se već suočava sa značajnim manjkom radne snage.

Šef Kancelarije za migracionu politiku Vasil Voskobojnik izjavio je da bi, prema procenama, Ukrajina mogla da privuče do 300.000 migranata godišnje.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Ukrajinski dronovi preleteli 1.600 kilometara: Meta fabrika u Baškortostanu

Sterlitamak u Republici Baškortostan nalazi se duboko na teritoriji Rusije, a prema navodima, ukrajinski dronovi preleteli su više od 1.600 kilometara kako bi pogodili to područje.

Meta napada, prema preliminarnim informacijama, bila je fabrika AO "Sintez-Kaučuk", koja predstavlja važan deo petrohemijskog kompleksa regiona.

Kremlj najavio pripreme za Putinovu posetu Kini

Poseta ruskog predsednika Vladimira Putina Kini je u pripremi, a datumi će biti blagovremeno objavljeni, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Istakao je da je Kina posebno privilegovan strateški partner za Rusiju.

(Izvestija)

Napadnuta Kijevska oblast, na Slavjansk bačen FAB-1500

U ruskom napadu na Kijevsku oblasti, oštećeni su industrijski objekti i privatne kuće, izbili su požari, ali nije bilo žrtava, ozvestila je Državna služba za vanredne situacije.

"Neprijatelj je pogodio centralni deo Slavjanska sa FAB-1500. Dečji sportski objekat, koji je bio istorijski spomenik grada, potpuno je uništen. Uništena je administrativna zgrada, druga je oštećena. Najmanje 39 solitera i 15 automobila pretrpelo je različit stepen oštećenja", saopštio je načelnik vojne uprave grada Slavjanska Vadim Ljah.

(Ukrajinska pravda)

Kijev dobija dronove dugog dometa, ko će ih platiti

Američko-nemačko-ukrajinska kompanija za odbranu Auterion Airlogix Joint Venture GmbH objavila je da je dobila veliku porudžbinu za proizvodnju "hiljada teških jurišnih dronova sa veštačkom inteligencijom" za Ukrajinu.

Finansiranje projekta obezbeđuje nemačka Vlada, dok je proizvodnja usmerena na podršku ukrajinskim oružanim snagama, izveštava Difens ekspres.

Prema navodima kompanije, ovo su dronovi sa različitim konfiguracijama krila X-krilo i delta-krilo, planirani da se proizvode u hiljadama godišnje. Zvanične specifikacije nisu objavljene.

Iako nema zvanične potvrde imena, ukrajinski odbrambeni materijali pominju dva modela povezana sa projektom – "Anubis" i "Set-X".

Prema dostupnim informacijama, "Anubis" je dizajniran da dejstvuje po ljudstvu, oklopnim vozilima i strateškim ciljevima na srednjim daljinama. Analitičari spekulišu da bi mogao biti razvoj platforme sa dometom do 1.600 kilometara i borbenim teretom do 45 kilograma, iako ta informacija nije zvanično potvrđena.

"Set-X" je verovatno ažurirana verzija ranije poznatog drona kamikaze Set i dizajniran je za uništavanje lakih vozila i logističkih ciljeva. Njegov dizajn sklopivih krila omogućava mu lansiranje iz kontejnera, a njegov domet se procenjuje na desetine kilometara.

(Defense Express, Unijan)

Ruska PVO oborila 85 dronova

Snage protivvazdušne odbrane oborile 85 ukrajinskih bespilotnih letelica (BPLO) iznad ruskih regiona tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odrbane Rusije.

Dronovi su uništeni iznad teritorija Belgorodske, Voronješke, Rostovske, Samarske i Saratovske oblasti i Krima, kao i iznad voda Azovskog i Crnog mora.

(Izvestija)

Lavrov: Odnos Rusije i Kine nepokolebljiv pred bilo kakvom olujom

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u Pekingu da su odnosi Rusije i Kine "nepokolebljivi pred bilo kakvom olujom", da kontakti Moskve i Vašingtona nisu zamrznuti, kao i da da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom.

Lavrov je nakon razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na konferenciji za novinare rekao da, zahvaljujući saradnji lidera dve zemlje, odnosi Moskve i Pekinga pokazuju visoku otpornost na "globalne ekonomske i geopolitičke šokove", prenela je RIA Novosti.

Očekuje da ruski predsednik Vladimir Putin poseti Kinu ove godine.

Šef diplomatije je ocenio da protivrečnosti u svetu sve više dobijaju vojnu dimenziju, da su region i područje Persijskog zaliva "krizni čvor" koji neće biti lako razrešiti. Prema njegovim rečima, zemlje Bliskog istoka razumeju da Teheran ne bi napao američke ciljeve na njihovoj teritoriji da prethodno nije bio napadnut.

(RIA Novosti, Tanjug)

Rusi napali Dnjepar

Tri osobe su ranjene u ruskom napadu na Dnjepar, izvestio je šef OVA Oleksandr Ganža.

Oštećena je nova devetospratna zgrada u centru Dnjpropetrovska i zapaljena upravna zgrada.

(Ukrajinska pravda)

Više od 300 dronova napalo Ukrajinu

Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su 309 od 324 drona koje su rusi koristili za napad na Ukrajinu od sinoć, saopštile su Vazduhoplovne snage te države.

"Neprijatelj je napao Ukrajinu sa tri balističke rakete "iskander-M" iz Rostovske oblasti, kao i 324 jurišne bespilotne letelice tipa "šahed", "gerber", "italmas" i dronova drugih tipova iz sledećih pravaca: Kursk, Orel, Milerovo, Šatalovo, Primorsko-Ahtarsk (Ruska Federacija), Gvardijske, Čauda (privremeno okupirani Krim)", navelo je vazduhoplovstvo.

(Ukrinform)

Napad na Zaporožje – poginula žena, oštećene kuće i objekti

U ruskom napadu na Zaporožje poginula je žena koja se nalazila u kiosku u blizini autobuske stanice, dok su oštećene kuće, preduzeće i parking, saopštio je šef Zaporoške oblasne vojne administracije Ivan Fedorov.

Zaporoška OVA saopštila je prethodno da je ruski dron pogodio transportno stajalište, nakon čega je izbio požar.

Granatiranje je oštetilo parking, poslovni objekat, autobusku stanicu, obližnje stambene zgrade i kiosk.

Požari koji su izbili na mestima napada su u međuvremenu ugašeni.

(Ukrinform)

Vitkof i Kušner stižu u Ukrajinu

Specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner planiraju da dođu u Ukrajinu, najavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom konferencije za novinare sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom u Oslu. Prema rečima Zelenskog, oni su izrazili ovu nameru tokom svog poslednjeg razgovora. Međutim, još nije poznato kada bi do ove posete moglo doći.

"Nismo dobili nikakve informacije o tome kada će stići. Rekli su mi to, početkom aprila, 1. ili 2. aprila razgovarao sam sa njima, ceo moj tim je razgovarao sa njima. Bio je to pozitivan razgovor između nas i oni su potvrdili da će doći", rekao je Zelenski, prenosi Unian. Prema rečima predsednika Ukrajine, ovo je pravedna odluka, budući da su Vitkof i Kušner mnogo puta bili u Moskvi i "važno je da pošalju signal Ukrajincima".

"Čekaćemo ih u bilo kojem trenutku kada budu spremni, ali mislim da je sada njihov fokus na Iranu i Bliskom istoku. U svakom slučaju, važno je da nastavimo kontakt sa Amerikancima", dodao je Zelenski.