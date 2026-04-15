Žena u Kampečeu, u Meksiku, doživela je prošle nedelje šok života dok se mirno kupala u laguni. Voda je bila mirna i osvežavajuća, i činilo se kao opuštajuće popodne.

Dok je stajala u vodi do pojasa, osetila je nešto što je pomislila da je komad naplavljenog drveta kako joj pluta pored nogu, pa je sagnula da ga uhvati. Ali to uopšte nije bilo drvo; zapravo je bio mali aligator. Vrisnula je, ispustila aligatora i jurnula ka obali.

Žena je bila apsolutno prestravljena, a verovatno je i mladi aligator bio prestravljen, piše Yahoo.

video je prikupio više od 250.000 pregleda, uz veliki broj komentara na društvenim mrežama.

Reakcije korisnika bile su podeljene — dok su jedni ostali u šoku zbog onoga što su videli, drugi su čitavu situaciju propratili humorom.

Jedan korisnik je napisao: „Šta tvoja mama radi nedeljom popodne? Lovi aligatore golim rukama.“ Drugi je kratko poručio: „Najgora noćna mora“.

Stručnjaci upozoravaju da krokodili i kajmani imaju izuzetnu sposobnost kamuflaže. Često mirno plutaju po površini vode kako bi regulisali telesnu temperaturu, zbog čega na prvi pogled mogu da liče na granje ili komade drveta.

Zbog toga su vlasti uputile ozbiljno upozorenje građanima i turistima, poručivši: „Ako izgleda kao balvan u laguni, pretpostavite da ima zube.“

Obični kajmani rasprostranjeni su u južnim delovima Meksika, dok moreletovi i američki krokodili naseljavaju priobalna i slatkovodna područja.

Ove životinje najčešće borave u sporim i ustajalim vodama, gde iznad površine ostaju vidljivi samo oči i njuška, što ih čini još teže uočljivim.