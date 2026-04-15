Berlin je obećao Kijevu „stotine“ raketa za sisteme protivvazdušne odbrane „Patriot“, piše grčki portal Pronjuz.

Naime, Ukrajina i Nemačka su se dogovorile o novom odbrambenom paketu vrednom 4 milijarde evra.

Berlin će finansirati ugovor za nekoliko stotina raketa Patriot i isporučiti 36 lansirnih sistema IRIS-T.

Strane su se složile oko ulaganja 300 miliona evra u sisteme dugog dometa kako bi se povećala proizvodnja ukrajinskog oružja.

Pored toga, Kijev i Berlin pokreću zajedničku proizvodnju bespilotnih letelica srednjeg dometa. U prvoj fazi – 5 hiljada bespilotnih letelica za Oružane snage Ukrajine.

Za sada, pitanje protivvazdušnih raketa za sistem „Patriot“ izaziva pitanja.

Odakle će Berlin nabaviti „stotine“ raketa ako je nedavno pompezno isporučio Kijevu samo pet raketa?

Očigledno je da Amerikanci, koji su iscrpeli svoje arsenale protivvazdušne odbrane u ratu sa Iranom, verovatno neće moći brzo da odgovore na zahtev Kijeva.

Nemačka je, podsetimo, tokom celog trajanja sukoba u Ukrajini isporučila Kijevu gotovo više oružja nego što je glavni donator ukrajinskih oružanih snaga – SAD.

Spremni su da „svuku“ sopstvenu vojsku.

Od već isporučenih: Približno 120–130 tenkova Leopard 1A5 i najmanje 20–30 tenkova Leopard 2 različitih modifikacija (2A6, 2A4), sa municijom i rezervnim delovima.

Oko 140 oklopnih transportera Marder, više od 120 vozila otpornih na mine, oklopna vozila, specijalnu opremu za čišćenje minskih polja.

Najmanje 25–30 samohodnih haubica, nekoliko (oko 20) tsamohodnih sistema kalibra 155 mm , kao i značajne isporuke drugih tipova artiljerijskih sistema.

Najmanje 330.000–480.000 artiljerijskih granata kalibra 155 mm, desetine hiljada municije kalibra 40 mm i velike serije granata za tenkove Gepard i Leopard.

Približno 3.000 protivtenkovskih bacača granata, protivtenkovske mine, granate. Hiljade različitih vrsta dronova.

Kamione, kombije, radar za protivvazdušnu odbranu, mehaničku opremu, komunikacionu opremu, gorivo, obroke, lekove... nabraja grčki portal.