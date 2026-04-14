Ruske snage tokom noći napale su luku u gradu Izmailu u regionu Odese, kao i da je oštećen brod pod zastavom Paname, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Međunarodna agencija za atomsku energiju istakla je, istovremeno, da je nuklearka elektrana Zaporožje ponovo ostala bez struje.

Lavrov u Pekingu upozorio da su međunarodni odnosi na ozbiljnim iskušenjima

Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov upozorio je u Pekingu tokom sastanka sa svojim kineskim kolegom Vang Jijem da su "osnove međunarodnih odnosa na ozbiljnim iskušenjima" i osvrnuo se na sukob u Ukrajini.

"Ukrajinsku krizu je Zapad veštački pokušavao da stvori kako bi tobože naneo 'strateški poraz' Ruskoj Federaciji. Sada ukrajinsku krizu pre svega koriste Evropljani za kovanje planova o stvaranju novog agresivnog bloka na zapadu azijskog kontinenta u koji bi uvukli i ukrajinski režim", istakao je Lavrov i konstatovao da je očigledan cilj da usmere tu novu formaciju protiv Rusije, prenosi Raša tudej Balkan.

Govoreći o istočnom delu Evroazije, kineskom regionu Tajvanu i Južnom kineskom moru Lavrov je ocenio da "ne prestaju izuzetno opasne igre".

"Ceo naš ogromni kontinent zahteva neprekidnu pažnju i danas ćemo, uveren sam u to, moći sadržajno da razgovaramo o našim praktičnim koracima u okviru inicijative koju je pokrenuo predsednik Kine o globalnoj bezbednosti, ali i o drugim temama u okviru inicijative predsednika Putina o formiranju evroazijske kontinentalne bezbednosti", rekao je Lavrov i dodao da je sastanak sa kineskim kolegom "blagovremeno održan".

Šef kineske diplomatije Vang Ji je naglasio da "rusko-kineska saradnja jača". Prema njegovim rečima, dve države "u potpunosti koordinišu svoje stavove" i podržavaju jedna drugu u međunarodnim odnosima.

"Moskva i Peking moraju da iskoriste ovu istorijsku priliku i podignu svoju stratešku saradnju na novi nivo", ukazao je kineski ministar spoljnih poslova.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova ranije je najavilo da će Lavrov i Vang razgovarati i o aktuelnoj krizi na Bliskom istoku i ratu u Iranu.

Tanjug

Napad na Dnjepar – četvoro stradalo, 25 povređenih

Četiri osobe su poginule, a 25 je povređeno danas u raketnom napadu u Dnjeparskoj oblasti, rekao je šef Dnjepropetrovske OVA, Aleksandar Ganža. "To su posledice neprijateljskog napada na Dnjepar.

Hospitalizovana je 21 osoba. Deset je u teškom stanju", navodi se u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Prema saopštenju policije Dnjepropetrovske oblasti, u ruskom raketnom napadu na Dnjepar žrtve su zadobile povrede od mina, rane od gelera, posekotine i prelome.

Danas je već nekoliko puta tokom dana napadnut Černigov. Ratno vazduhoplovstvo je proglasilo pretnju balističkim oružjem, a samo nekoliko minuta kasnije pristigla je poruka "Dnjepar! Raketa!", prenosi RBC.

Nakon udara, izbio je požar, a službe hitne pomoći kao i volonteri se nalaze na licu mesta kako bi pružili pomoć povređenima. Kako prenosi RBC, jedan od "Šahida" je pogodio administrativnu zgradu u centru grada kada su dve osobe zadobile povrede.

(Tanjug)

Zelenski: Sastaću se sa Peterom Mađarom čim on bude spreman

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da se sastane sa budućim premijerom Mađarske Peterom Mađarom, "čim on bude spreman", naglasivši da su dijalog i saradnja u interesu obe zemlje.

Zelenski je to rekao u Berlinu tokom zajedničkog obraćanja novinarima sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, ističući da Ukrajina želi da gradi odnose sa novim mađarskim rukovodstvom na pragmatičnim osnovama, uz međusobno poštovanje i saradnju.

"Za sastanak smo spremni kada god novi premijer bude spreman", poručio je ukrajinski predsednik, dodajući da su dve zemlje susedi i da je važno očuvati dobre odnose među narodima, prenosi Ukrinform.

On je napomenuo da je veoma simbolično što su izbori u Mađarskoj održani 12. aprila, u nedelju, kada je Ukrajina slavila Uskrs.

Ranije je pobednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, lider stranke Tisa, Peter Mađar, izjavio da će se sigurno sastati sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Tanjug

Zelenski: "Družba" će biti popravljena do kraja aprila

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će naftovod Družba biti popravljen do kraja aprila.

"Što se tiče naftovoda, kao što smo obećali, biće popravljen do kraja aprila. Ne u potpunosti, ali dovoljno da funkcioniše. Rezervoari neće svi biti popravljeni, to je dug proces, ali to je druga stvar... ", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Berlinu, nakon sastanka sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, prenosi Ukrinform.

Merc sa Zelenskim: Najavljeno strateško partnerstvo dve zemlje

Nemački kancelar Fridrih Merc i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavili su danas strateško partnerstvo dve zemlje, odnosno bližu saradnju ​​u oblasti odbrane, obnove i kulture.

Oni su to saopštili na konferenciji za novinare u nakon konsultacija sa nemačkom vladom u kabinetu nemačkog kancelara u Berlinu, prenosi Cajt. Merc je rekao da je plan da uče jedni od drugih i ulažu u zajedničku budućnost, čak i više nego u prošlosti. Želimo suverenu i demokratsku Ukrajinu kao snažnog partnera u slobodnoj, sigurnoj i prosperitetnoj Evropi", rekao je Merc.

Prema njegovim rečima ključni fokus saradnje biće na odbrani.

"Mi smo partneri za sigurnu Evropu. U tu svrhu potpisan je, između ostalog, sporazum o razmeni digitalnih borbenih podataka za razvoj novih sistema naoružanja. Evropa može da uči od ukrajinske vojske koja je prošla kroz ratne probe", rekao je Merc i dodao da Nemačka namerava da nastavi sa ostvarivanjem cilja pridruživanja Ukrajine EU.

"To je strateški važan korak za veću sigurnost i prosperitet u Evropi. Zato Nemačka ohrabruje Ukrajinu da preduzme dalje reforme, poput borbe protiv korupcije. Reč je o pripremnom procesu za članstvo Ukrajine u EU. Na kraju, mora da dođe do čvrste integracije Ukrajine u Evropsku uniju", rekao je Merc.

Dodao je i da Nemačka i Ukrajina nameravaju da sarađuju i ​​na ekonomskom razvoju.

"Vrlo blisko ćemo sarađivati ​​na digitalizaciji, a fokusiraćemo se i na modernizaciju javnih usluga", rekao je on i dodao da će u tu svrhu biti osnovana radna grupa za ekonomiju i trgovinu, kao i da je planirana i bliža saradnja u naporima za obnovu.

U tu svrhu, rekao je potpisan je i sporazum o industrijskoj obnovi, a planirana je i bliža saradnja u oblastima poljoprivrede, vodonične infrastrukture i kritičnih sirovina. Kao deo evropske podrške Ukrajini, Merc namerava da "brzo implementira kredit EU za Ukrajinu dogovoren u decembru, što će biti moguće nakon promene vlasti u Mađarskoj.

Prema Mercovim rečima, Nemačka i Ukrajina žele bliže da sarađuju ​​"kako bi olakšale povratak u domovinu ukrajinskim građanima koji su u toj zemlji pronašli utočište. "Još jednom smo jasno stavili do znanja da podržavamo napore Ukrajine da smanji broj ukrajinskih muškaraca vojnog uzrasta koji napuštaju zemlju", rekao je Merc.

Zelenski je sastanak nazvao "posebnim" i ponovio da je Nemačka "partner broj jedan" u odbrani njegove zemlje.

Naglasio je veliki značaj za Ukrajinu da Nemačka ostane stabilan partner. Ukrajinski predsednik je najavio da Ukrajina i Nemačka nameravaju da sarađuju ​​na odbrani Evrope.

"To uključuje modernu odbrambenu opremu. Naše iskustvo se može uključiti u evropski bezbednosni sistem. Trenutno se radi na sporazumu o dronovima između Nemačke i Ukrajine. To će biti najveći sporazum te vrste u Evrop. Ukrajina je trenutno sposobna da proizvede dvostruko više vojne opreme nego što joj je potrebno. Međutim, proizvodnja takvih količina zahteva dodatna sredstva, koja moraju da dođu iz EU", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima Ukrajina i EU takođe sarađuju na bezbednosti svoje energetske infrastrukture i naglasio važnost učešća evropskih kompanija u obnovi ukrajinske infrastrukture, navodeći da je cilj da se uspostavi efikasna odbrambena infrastruktura za ukrajinsku energetiku do sledeće zime. "Nadam se da će se sledeće konsultacije održati uskoro, ne za 20 godina, i u mirnodopsko vreme", rekao je Zelenski.

Tokom konferencije za novinare potpisana su dva sporazuma - prvo su dva ministra odbrane, Mihailo Fedorov i Boris Pistorijus potpisali sporazum o saradnji u sektoru odbrane, a zatim su ministar razvoja Rem Alabali-Radovan i ukrajinski ministar ekonomije, zaštite životne sredine i poljoprivrede, Oliksej Sobolev, potpisali sporazum o obnovi Ukrajine. Poseta Zelenskog i nekoliko njegovih ministara Berlinu nije bila unapred najavljena iz bezbednosnih razloga.

Tanjug

Ruske trupe su u poslednja 24 sata napale objekte ukrajinske energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage;

Snage Crnomorske flote uništile su dva ukrajinska bespilotna čamca u Crnom moru;

Ruski PVO sistemi oborili su 14 avionskih bombi i 391 ukrajinski dron avionskog tipa u poslednja 24 sata;

Oružane snage Ukrajine su u poslednja 24 sata izgubile približno 1.180 pripadnika u zoni odgovornosti ruskih snaga;

U zoni odgovornosti grupe "Sever", protivnik je izgubio do 220 vojnika i tenk. Grupa "Sever" je poboljšala taktički položaj;

Grupa "Zapad" poboljšala je položaj duž linije fronta, eliminisala je više od 200 ukrajinskih vojnika;

Grupa "Jug" poboljšala je položaj i eliminisala je do 195 ukrajinskih vojnika;

Grupa "Centar" poboljšala je taktički položaj i eliminisala je više od 280 ukrajinskih vojnika;

Grupa "Istok" nastavila je da napreduje u dubinu odbrane protivnika, eliminisavši više od 255 ukrajinskih vojnika;

U zoni odgovornosti grupe "Dnjepar" eliminisano je do 30 ukrajinskih vojnika.

Nakon Nemačke Zelenski ide u Norvešku

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski će nakon posete Nemačkoj, otputovati danas u Norvešku, izjavio je njegov portparol Serhij Nikiforov, prenosi Suspilne.

Prema njegovim rečima, Zelenski će se tamo sastati sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom, a nakon bilateralnog sastanka planirana je zajednička konferencija za novinare.

Ranije je italijanska vlada najavila sastanak između italijanske premijerke Đorđe Meloni i ukrajinskog lidera, koji bi trebalo da se održi u sredu, 15. aprila u Rimu.

Vratila se struja u nuklearki Zaporožje nakon 90-minutnog prekida

Struja se vratila u ukrajinsku nuklearnu elektranu Zaporožje, koja je pod kontrolom Rusije, nakon prekida od oko 90 minuta, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

"Tim IAEA nastavlja da prati situaciju nakon što je nuklearka ostala bez spoljne struje po 13. put od početka rusko-ukrajinskog sukoba", saopštila je IAEA.

(Reuters)

Zelenski potpisao zakon o produženju naplate vojnih poreza na tri godine nakon rata

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se naplata vojnih poreza produžava na tri godine nakon završetka rata, saopšteno je na internet stranici parlamenta, Vrhovne rade.

Vrhovna rada je prethodno, 7. aprila, u skladu sa zahtevima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) usvojila kao osnovu i u celini vladin predlog zakona o produženju vojnog poreza na tri godine nakon završetka rata.

Zakon predviđa da će vojna taksa biti uplaćivana u poseban fond državnog budžeta Ukrajine i da će se koristiti za zadovoljavanje potreba Oružanih snaga Ukrajine.

Predviđeno je da se tokom tri godine nakon godine u kojoj je prekinuto ili ukinuto vanredno stanje primenjuju trenutne vojne naplate za pojedince i privredne subjekte, od jedan do deset odsto prihoda.

(Ukrinform)

Zelenski u Berlinu

Nemački kancelar Fridrih Merc ugostiće danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Berlinu, u okviru konsultacija između nemačke i ukrajinske vlade, izjavio je portparol nemačke vlade.

Među evropskim zemljama, Nemačka je do sada obezbedila najveću vojnu pomoc Ukrajini od 2022. godine, u vrednosti od oko 55 milijardi evra, prenosi Rojters.

U svom budžetu za 2026. godinu, Nemačka je predvidela izdvajanje 11,5 milijardi evra za Ukrajinu.

Sprečen atentat u Moskvi

Tri državljanina Ukrajine, Moldavije i Rusije privedena su u okviru istrage o pokušaju izvršenja terorističkog napada u Moskvi pomoću miniranog električnog skutera, saopštio je Centar za odnose s javnošću FSB Rusije.

"Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije, u okviru potrage za licima umešanim u pripremu terorističkog napada sprečenog 2. aprila 2026. godine u Moskvi, koji je planirala Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) protiv visokog službenika iz sistema organa reda, uz upotrebu miniranog elektroskutera, privela je državljanina Ukrajine (rođenog 1980. godine), državljanina Moldavije (rođenog 1991. godine) i državljanina Rusije (rođenog 2009. godine)", navodi se u saopštenju.

Zelenski: Rusi se predali robotima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je prvi put od početka rata sa Rusijom neprijateljski položaj zauzet isključivo uz pomoć robotizovanih borbenih sistema, bez upotrebe pešadije i bez ljudskih gubitaka na ukrajinskoj strani.

"Budućnost je već stigla na liniju fronta - i Ukrajina je gradi. Ovo su naši kopneni robotizovani sistemi. Prvi put u istoriji ovog rata neprijateljski položaj je zauzet isključivo platformama bez ljudi u njima - kopnenim sistemima i dronovima. Okupatori su se predali, a operacija je izvedena bez pešadije i bez gubitaka na našoj strani", naveo je Zelenski na društvenoj mreži X.

Rusi izveli tajnu operaciju

Ruske trupe izvele tajnu operaciju iza ukrajinskih linija i zaplenile važne dokumente bez ispaljenog metka, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Prema agenciji Tass, grupu je predvodio poručnik garde Dmitrij Birjukov. Borci su otkrili privremeno mesto raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga.

U blizini je bio parkiran putnički automobil u koji su bile utovarene kutije sa dokumentima. Birjukov je odlučio da ih napadne i vrati se na svoje položaje njihovim automobilom.

IAEA: Nuklearka Zaporožje ponovo ostala bez struje

Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporožje je ostala bez električne energije, nakon što je spoljni dalekovod isključen 13. put od početka sukoba između Rusije i Ukrajine, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

(Reuters)

Kuleba: Napadnuta luka u Izmailu, oštećen brod sa zastavom Paname

Ruski dronovi napali su tokom noći ukrajinsku luku Izmail u Odeskoj oblasti, oštetivši brod pod panamskom zastavom, rekao je zamenik premijera Ukrajine Oleksij Kuleba.

"Zabeleženo je više napada širom područja", rekao je Kuleba, dodajući da su oštećeni i pojedini elementi infrastrukture i oprema.

(Reuters)