SAD, Izrael i Liban saopštili su, nakon trilateralnog sastanka u Vašingtonu, da su održali produktivne razgovore. Iako je u Ormuskom moreuzu od ponedeljka na snazi američka blokada, nekoliko tankera je ipak uspelo da prođe.

"Zombi brod" emituje lažni identitet u Zalivu

Kao deo praćenja američke blokade Irana, BBC Verify je identifikovao brod u Zalivu koji izgleda pokušava da sakrije svoj pravi identitet, ponekad nazivan "zombi brod". Brod, koji trenutno koristi svoj ugrađeni tragač da bi se identifikovao kao "Rejs", ne može biti ono što tvrdi da jeste, jer je to ime plovila koje je otpisano 2023. godine. Njegova poslednja prijavljena pozicija bila je blizu Ormuskog moreuza u utorak.

Američka mornarica će upotrebiti silu kako bi sprovela blokadu Irana

Američki ratni brodovi obaveštavaju trgovačke brodove u Iranu i okolini da su spremni da se ukrcaju na njih i upotrebe silu kako bi primorali brodove koji trguju sa Iranom da se pridržavaju blokade. "Brodovi će biti ukrcani radi presečenja i zaplene koji tranzitiraju ka ili iz iranske luke", navodi se u radio poruci mornarice, koju je na društvenim mrežama objavila Centralna komanda SAD. Vojni zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarao o tekućoj vojnoj operaciji, potvrdio je da se poruka trenutno emituje svim brodovima u regionu. "Ako se ne pridržavate ove blokade, upotrebićemo silu", dodaje se u radio poruci.

IDF odobrio nove borbene planove i za Liban i za Iran

Tokom današnje posete južnom Libanu, načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir izjavio je da je odobrio nove borbene planove i za Liban i za Iran. "Juče sam, zajedno sa forumom načelnika Generalštaba, odobrio planove za predstojeći period. Nastavljamo da sprovodimo tekuće procene situacije i odobravamo planove i u Libanu i u Iranu", izjavio je general Zamir, prenosi Tajms of Izrael.

"Postignut značajan pomak u pregovorima o iranskom nuklearnom programu"

U pregovorima o iranskom nuklearnom programu postignut je značajan pomak i u Pakistanu se nadaju da će uspeti da ostvare opipljiv napredak, izjavio je danas neimenovani izvor. Kako je rekao za Al Džaziru, zbog toga je usvojena strategija "na dva koloseka", uz uključivanje svih saveznika u konsultacije. U protekla 24 sata održani su sastanci u tom okviru, uključujući susret takozvane "kvadrilaterale" - Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije i Turske u Islamabadu. Prema rečima izvora, taj sastanak prethodio je susretu pakistanskog premijera Muhamada Šehbaza Šarifa sa prestolonaslednikom Saudijske Arabije Mohamedom bin Salmanom.

Pukla američka blokada?

Od početka američke blokade u ponedeljak, 15 brodova je prešlo Ormuski moreuz, od kojih devet ima veze sa Iranom, sugeriše analiza podataka o praćenju brodova koju je sproveo BBC.

Uskoro prekid vatre u Libanu

Iranski i regionalni napori mogli bi uskoro dovesti do prekida vatre u Libanu, rekao je u sredu za Rojters poslanik Hezbolaha Ibrahim el Musavi. "Iranci vrše veliki pritisak na Amerikance i postavili su uslove da Amerikanci uključe Liban u primirje. Ako to ne urade, nastaviće blokadu Ormuza. To je ekonomska karta. Iranci su se otvorili prema nekoliko regionalnih i međunarodnih strana kako bi postigli ovaj cilj", rekao je Musavi. Musavi je odbio da komentariše da li će grupa koju podržava Iran poštovati takav prekid vatre.

SAD i Iran nastavljaju pregovore u Pakistanu naredne nedelje

Sjedinjene Američke Države i Iran verovatno će naredne nedelje nastaviti pregovore o okončanju sukoba, a novi sastanak mogao bi da bude održan u Pakistanu, saznaje danas Skaj Njuz pozivajući se na izvore. Kako se navodi, nova runda razgovora biće održana u Islamabadu, nakon prethodnog sastanka održanog u pakistanskoj prestonici prošle nedelje. Slične informacije objavio je i Volstrit džurnal, koji navodi da su Vašington i Teheran načelno postigli saglasnost o nastavku pregovora, ali da tačan datum i mesto održavanja još nisu utvrđeni.

Netanjahu saziva bezbednosni sastanak

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu sazvaće svoj bezbednosni kabinet večeras u 20 časova, saopštila je kancelarija jednog od ministara za list "Tajms of Izrael". Visoki izraelski zvaničnik rekao je za Rojters da će kabinet razgovarati o mogućem prekidu vatre u Libanu.

Tramp: Kina je pristala

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Kina pristala da ne šalje oružje Iranu usred izveštaja da planira da Teheranu da nove sisteme protivvazdušne odbrane – i predvideo da će ga kineski lider Si Đinping "čvrsto zagrliti" kada se budu sastali sledećeg meseca.

Poginuli u Libanu

Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je među poginulima u izraelskim napadima 260 žena, 172 dece i 91 zdravstvenog radnika. Još 7.061 je ranjeno. Oko 43 ljudi je poginulo u poslednja 24 sata, saopštilo je ministarstvo.

Još uvek nije postignut dogovor o produženju prekida vatre u ratu sa Iranom

Visoki američki zvaničnik izjavio je u sredu da Sjedinjene Države nisu formalno pristale na produženje prekida vatre i da se "angažovanje" sa Iranom nastavlja. Zvaničnik je govorio pod uslovom anonimnosti jer nije bio ovlašćen da javno razgovara o osetljivim pregovorima.

Načelnik pakistanske vojske stigao u IRAN

Načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, sleteo je u Iran, javila je Al Džazira, pozivajući se na iranske izvore. Poseta dolazi nakon što su iranski državni mediji objavili da pakistanska delegacija putuje u Teheran kako bi prenela poruku Sjedinjenih Država i pomogla u organizovanju druge runde razgovora između Vašingtona i Teherana.

SAD šalju na hiljade vojnika

Sjedinjene Američke Države šalju hiljade dodatnih vojnika na Bliski istok u narednim danima, dok tenzije sa Iranom rastu, a administracija predsednika Donalda Trampa pokušava da koristi diplomatski i vojni pritisak da nametne sporazum. Ovaj potez dolazi u osetljivom trenutku, kada krhko primirje ističe 22. aprila, a Vašington razmatra nove vojne udare ili čak kopnene operacije ako pregovori propadnu. Vašington post izveštava da raspoređivanje uključuje oko 6.000 vojnika na nosaču aviona USS Džordž H.V. Buš i pratećim ratnim brodovima. Dodatnih 4.200 marinaca stiže kao deo amfibijske jurišne grupe Bokser, zajedno sa 11. ekspedicionom jedinicom marinaca. Snage će se pridružiti već postojećem kontingentu od oko 50.000 američkih vojnika uključenih u operacije vezane za Iran. Dolaskom novih jedinica, američka vojska će imati čak tri nosača aviona u regionu.

Iran upozorio: "Moguće blokade Zaliva i Crvenog mora"

Iranska vojska će blokirati uvoz i izvoz iz Persijskog zaliva, Omanskog zaliva i Crvenog mora ako Sjedinjene Američke Države nastave blokadu Ormuskog moreuza protiv iranskih brodova, saopšio je danas iranski general Ali Abdolahi, komandant Centralnog štaba Hatam al Anbija. "Iranske oružane snage neće dozvoliti da se odvija bilo kakav izvoz i uvoz u Persijskom zalivu, Omanskom zalivu i Crvenom moru", poručio je Abdolahi, uz tvrdnju da će Iran "snažno reagovati u odbrani nacionalnog suvereniteta i interesa". Dodaje se da bi nastavak američke pomorske blokade "bio uvod u kršenje primirja."

Tramp: Si mi je odgovorio da Kina ne isporučuje oružje Iranu

Predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da je u pismu upućenom predsedniku Kine Si Đinpingu zatražio da Peking ne isporučuje oružje Iranu, kao i da mu je kineski lider odgovorio da Kina ne snabdeva Teheran.