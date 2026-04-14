Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima ruske strane, tajnu operaciju je predvodio poručnik garde Dmitrij Birjukov.

Navodi se da su ruski borci otkrili privremeno mesto raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga. U blizini je bio parkiran putnički automobil u koji su vojnici utovarivali kutije sa dokumentima. Birjukov je odlučio da ih napadne i vrati se na svoje položaje istim automobilom.

- Pod zaštitom dimnih bombi, razišli su se po različitim bokovima i zarobili ukrajinske vojnike bez ispaljenog metka. Nakon što ih je vezala i utovarila u vozilo, grupa poručnika Birjukova je velikom brzinom pobegla iz neprijateljske pozadine. Važna dokumenta i tri zarobljenika su dostavljeni našim trupama - saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Dodaje se da je nakon pregleda dokumenata, komanda je utvrdila lokacije neprijatelja. Vojska je potom izvela raketne napade na ukrajinske položaje, "uništivši svo osoblje i opremu tamo". Međutim, ruska strana nije pecizirala gde se ovaj navodini napad dogodio.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO