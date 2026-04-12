Saradnja Ukrajine i Japana u oblasti proizvodnje borbenih dronova će zakomplikovati odnose Tokija i Moskve, izjavio je Grigorij Karasin, šef Komiteta Saveta Federacije za spoljne poslove.

"Drska ratobornost aktuelnog kijevskog gaulajtera ponovo nas je iznenadila. Ovog puta, stigao je čak do Dalekog istoka. Želja za neograničenom proizvodnjom borbenih dronova ne da mu da zaspi", rekao je Karasin.

On se osvrnuo na to da su ukrajinski proizvođači borbenih dronova potpisali investicioni sporazum sa japanskom kompanijom "Tera dron korporacija". Ovo se dešava usred najavljenih planova Tokija da iskoristi prihod od ruske zamrznute imovine za pomoć Ukrajini.

"Postavljaju se ozbiljna pitanja o tome šta možemo očekivati od naših japanskih suseda. Međutim, već je jasno da će takav ugovor značajno zakomplikovati postepenu normalizaciju međudržavnih odnosa između Japana i Rusije", istakao je ruski zvaničnik.

Vreme je da Tokio počne da razmišlja o budućnosti i da deluje u skladu sa tim, poručuje Karasin, dodajući da je bez toga teško zamisliti neophodnu predvidivost na Dalekom istoku.