Moskva verovatno neće odobriti Kijevu dugoročni prekid vatre, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.

"Malo je verovatno da je u interesu Rusije da dozvoli Ukrajini da iskoristi dužu pauzu za pregrupisavanje, izgradnju utvrđenja, jačanje vojnih kapaciteta i pokretanje nove eskalacije", rekao je Mirošnik, prenosi agencija TASS.

Mirošnik je istakao da, trenutno, dan i po Kijevu neće značiti apsolutno ništa.

"Ali, bar ćemo pokušati da stvorimo uslove da ljudi normalno proslave najvažniji hrišćanski praznik", rekao je Mirošnik.

Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je u četvrtak uskršnje primirje koje će trajati od sutra u 16.00 sati po moskovskom vremenu (15.00 sati po srednjeevropskom vremenu) do kraja dana 12. aprila.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je sa će Kijev poštovati uskršnji prekid vatre.

