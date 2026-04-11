Ovan

Posao: Poslovi su vam konačno krenuli odluke, a finansijska situacija se nalazi sada pod vašom kontrolom i sve je bolja i bolja. Očekuje vas početak poslovne saradnje sa prijateljima. Ovnovi koji su rešili da pokrenu privatan biznis postići će veliki uspeh.

Ljubav: Ovaj period doneo vam je mnogo poslovnih obaveza zbog čega ste bili u situaciji da po malo zapostavite svog partnera. Upravo zbog toga postojala je mogućnost da vam partner priredi ljubomorne scene. Pokušajte da rešite problematičnu situaciju i povratite izgubljeno poverenje.

Zdravlje: Stalna migrena, nemojte je zapostavljati.

Bik

Posao: Ovaj dan provodite u znaku retrospektive protekle poslovne nedelje. Finansijska situacija se stabilizuje i vi ste u suštini zadovoljni procenom postojećeg stanja. Naredna nedelja donosi vam početak nove saradnje, pa je neophodno da detaljno osmislite plan, ali i da pripremite rezervni plan, jer može doći do nepredviđenog spleta okolnosti.

Ljubav: Ovaj period je kao stvoren za ljubavna uživanja, jer Bikovima donosi izuzetno pozitivnu energiju i unosi sklad u njihovu vezu. Iza vas se nalazi period kratkotrajne krize poverenja, ali sada definitivno uplovljavate u mirnije vode. Slobodne Bikove očekuje poznanstvo sa jednom zanosnom Vagom.

Zdravlje: Upala krajnika, razmislite o operaciji.

Blizanci

Posao: Negativni aspekti mogli su u prethodnom periodu uzrokovati pogrešne procene nekih poslovnih saradnika. Rešenje tih povremenih problema nastupilo je onog trena kada ste doneli odluku da promenite tim saradnika, tako da sada možete da krenete dalje.

Ljubav: Blizanci mogu da naiđu na probleme u komunikaciji sa partnerom, jer je prisutna jedna doza negativne energije zahvaljujući lošim aspektima. To je zahtevalo neodložno reagovanje i krajnje otvoren razgovor sa partnerom. Sledi period harmonizacije.

Zdravlje: Hormonski disbalans, potražite savet endokrinologa.

Rak

Posao: Poseban uspeh očekuje one Rakove koji se bave privatnim biznisom. Ključ uspeha u potpunosti je u pravilnom izboru tima saradnika i primeni originalnih ideja koje ih izbacuju ispred konkurencije. Finansijska situacija je sve bolja, naročito ako je u pitanju saradnja sa inostranstvom.

Ljubav: Slobodni Rakovi tokom ovog perioda mogu da se zaljube u jednu pomalo neobičnu i ekscentričnu osobu koja ih povremeno može ostavljati u dilemu. Neophodno je da sačekaju da im vreme pokaže dalje smernice.

Zdravlje: Nesanica i nervoza, a sve zbog emotivne neizvesnosti koja vas muči ovih dana.

Lav

Posao: Problematična saradnja i loši međuljudski odnosi na poslu mogu biti okosnica problema ovog perioda. U tom smislu, ključ uspeha u ovom periodu je na harmonizaciji atmosfere na poslu i udaljavanju onih koji je narušavaju. Prethodna nedelja mogla vam je doneti prekid neke saradnje, ali vas uskoro očekuje nov krug saradnika.

Ljubav: Period krize poverenja između vas i partnera sada je iza vas. Sada vas očekuje dalja harmonizacija vašeg odnosa. Postoji velika mogućnost da se nađete u iskušenju da se upustite u neku tajnu vezu, ali budite oprezni.

Zdravlje: Nervoza.

Devica

Posao: Device se nalaze u svom elementu: Ovaj dan vam donosi pozitivnu energiju što se tiče poslovnih pregovora i početka novog posla ili rada na novom projektu. Postoji mogućnost potpisivanja veoma unosnog ugovora o dugoročnoj saradnji, koja će biti isplativa, na dugoročnom nivou.

Ljubav: Device koje su u vezi prepune su planova da donesu odluke o zajedničkoj budućnosti. Razmišljate o proširenju porodice i sređivanju stambenog pitanja. Slobodne Device mogu da upoznaju veoma zanimljivu Škorpiju, Jarca ili Raka.

Zdravlje: Problemi sa sluhom, proverite sa otorinolaringologom.

Vaga

Posao: Protekla nedelja protekla je u znaku otkrivanja nekih tajni. Postojala je mogućnost nekih skandala i promene u timu saradnika upravo zbog nekih zakulisnih radnji i stvaranja neprijateljske atmosfere. Ključ vašeg uspeha je da zauzmete ispravan stav.

Ljubav: Vage očekuje početak ljubavne avanture sa osobom koju upoznaju preko posla. Sve to se može odvijati pod velom tajnosti, jer ne želite da za vašu vezu saznaju drugi. Vage koje se nalaze u vezi očekuje ozbiljan razgovor sa partnerom o zajedničkoj budućnosti.

Zdravlje: Odlično se osećate.

Škorpija

Posao: Ovaj dan donosi vam osećaj olakšanja budući da je bilans prethodne poslovne nedelje uprkos svim problema, ipak pozitivan. Pred vama je period reorganizacije poslovanja i uvođenja novih načina rada. Sve to će zahtevati dodatno prilagođavanje. Finansijska situacija se popravlja.

Ljubav: Škorpije koje su u vezi mogu da budu u nedoumici, jer ih partner zbunjuje svojim nedoslednim ponašanjem. Vi praktično ne znate na čemu ste i otuda vaš ambivalentan stav prema vašoj zajedničkoj budućnosti. Igrajte otvorenih karata i i porazgovarajte o svemu.

Zdravlje: Obuzima vas melanholija.

Strelac

Posao: Dominantna tema jeste poslovna saradnja sa prijateljima. Jedan od njih mogao je iznenada da promeni odluku i ostavi vas na cedilu, što se tiče daljeg poslovanja. Niste bili spremni da pređete preko toga, pa je bio moguć i prekid saradnje.

Ljubav: Strelčeve očekuje zajedničko kratko putovanje s partnerom. To će vaš odnos izvući iz rutine u koju ste zapali. Posebna dinamika prožima vaš društveni život, tako da ćete u okviru brojnih izlazaka imati priliku da sretnete svoju srodnu dušu.

Zdravlje: Zanemarili ste aktivnost, a svesni ste da je to osnova vaše pokretljivosti.

Jarac

Posao: Ovaj dan može da vam posluži kao sjajna prilika za planiranje radnih aktivnosti tokom naredne nedelje. Pripremite rezervni plan, jer postoji mogućnost prepreka finansijskog tipa. Ukoliko razmišljate da pređete na novo radno mesto, uživate podršku planeta. Vaša finansijska situacija u velikoj meri će se popraviti.

Ljubav: Jarčevi razmišljaju o budućnosti svoje veze sa partnerom i sve posmatraju iz ugla krajnje svrhe. Očekujte dugoročno planiranje, i to zajedno sa vašim partnerom. Slobodne Jarčeve očekuje zanimljivo poznanstvo sa jednom Devicom, Rakom ili Škorpijom.

Zdravlje: Potreban vam je odmor.

Vodolija

Posao: Period vam donosi sjajnu perspektivu. Većina prilika dovodi se u vezu sa inostranstvom i stranim kompanijama. Uprkos sjajnim ponudama, dobro razmislite koliko su obećanja potencijalnih novih poslodavaca osnovana, jer vam kasniji vremenski period može pokazati da nisu bila realna.

Ljubav: Vodolije očekuje zanimljiv izlazak u društvo. U okviru novog kruga poznanika, moći ćete da upoznate veoma privlačnu osobu. To može biti osoba u znaku Lava, Vage ili Ovna. Vodolije koje su u vezi planiraju zajedničko putovanje na neku egzotičnu destinaciju.

Zdravlje: Pojava ekcema.

Ribe

Posao: Protekla nedelja protekla je pod pritiskom krajnjeg roka. Doneli ste čvrstu odluku da ubuduće postignete drugačije dogovore, jer vas je prethodni period gotovo u potpunosti iscrpeo. Pred vama se otvara odličan period saradnje sa inostranstvom, a to može biti i putem interneta.

Ljubav: Slobodne Ribe nalaze se pred novim početkom na ljubavnom planu. Poznanstvo sa osobom u znaku Device, Vodolije ili Jarca može se pretvoriti u nešto mnogo više od obične ljubavne romanse. Ribe koje su u vezi prošle su kroz period krize i sada ulaze u period harmonizacije.

Zdravlje: Problemi sa stomakom.