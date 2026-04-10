SBU upozorava na terorističke napade za Ukskrs



Služba bezbednosti je zabeležila redovne pokušaje neprijatelja da destabilizuje situaciju u Ukrajini, posebno uoči i tokom velikih verskih praznika kao što je Uskrs.

Prema saopštenju pres službe SBU, uprkos izjavama Rusije o "takozvanom primirju", ruske obaveštajne službe ne odustaju od svojih planova, nastavljajući da deluju protiv Ukrajine i pribegavajući informativnim i psihološkim specijalnim operacijama, provokacijama, terorističkim napadima i sabotažama.

Napominje se da specijalna služba redovno razotkriva ruske agente zbog veštačkog podsticanja sukoba između predstavnika različitih vera i verskih zajednica.

Ukrajinske snage pogodile dve platforme u Kaspijskom moru

U toku protekle noći pripadnici ukrajinske vojske pogodili su dve platforme za bušenje na Kaspijskom moru, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Generalštab je u objavi na Fejsbuku saopštio da je, prema preliminarnim informacijama, pogođena stacionarna platforma otporna na led (LSP-2), na platformi za bušenje na polju V. Grajfer, i stacionarna platforma otporna na led (LSP-1) na platformi za bušenje na polju Jurija Korčagina, prenosi Ukrinform.

Platforme za bušenje nalaze se u severnom delu Kaspijskog mora, skoro hiljadu kilometara od linije borbenog kontakta, i predstavljaju važnu kariku u snabdevanju ruske vojske gorivom i mazivima.

Dmitrijev razgovara s Trampovom administracijom



Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF), razgovara u Sjedinjenim Državama s administracijom američkog predsednika Donalda Trampa, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Mogu da potvrdim ovu posetu", rekao je Peskov.

Napomenuo je da Dmitrijev rukovodi grupom za ekonomska pitanja u Sjedinjenim Državama i da ne vodi pregovore o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Ruske snage zauzele Miropoljsko u Sumskoj oblasti



Jedinice bespilotnih letelica grupe snaga "Sever" imale su značajnu ulogu u zauzimanju sela Miropoljsko u Sumskoj oblasti. Snimak akcije je objavilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Objavljeni snimci prikazuju ruske trupe kako artiljerijom gađaju neprijateljsku opremu, a takođe prikazuje i jedinicu bespilotnih letelica koje koriste FPV dronove za napade na ukrajinske snage, navodi Ministarstvo.

Budanov: Ukrajina se približava sporazumu sa Putinom

Šef kabineta predsednika Ukrajine i glavni pregovarač Ukrajine sa Rusijom Kirilo Budanov izjavio je danas da vidi napredak ka mogućem mirovnom sporazumu sa vlastima u Kremlju i dodao da veruje da i Rusija želi da okonča rat i da se pregovori "kreću ka sporazumu".

"Svi su oni svesni da rat mora da se završi. Zato i pregovaraju. Ne mislim da će to trajati mnogo vremena“, rekao je Budanov u intervjuu za Blumberg. On je naveo da su do sada obe strane zauzimale "maksimalističke" pozicije u pregovorima u kojima su posredovale SAD, ali je izrazio uverenje da će se približiti jedna drugoj u potrazi za kompromisom.

"Rusija ima jasan podsticaj da sklopi dogovor. Za razliku od nas, oni troše svoj novac. To su ogromne sume - već se mere u trilionima", rekao je šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Zelenski: Ukrajina je trebalo da se pridruži NATO-u u zamenu za odustajanje od nuklearnog oružja

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi Ukrajina u zamenu za odustajanje od nuklearnog oružja trebalo da dobije "bezbednosni kišobran", a garancije dobijene u to vreme nazvao je "nefer igrom i velikom greškom".

"Kada je Ukrajina pristala da se odrekne nuklearnog oružja, cena koju je druga strana morala da plati trebalo je da bude pravedna. Verujem da je članstvo u NATO- u najmanje što su ukrajinski lideri trebalo da dobiju u zamenu za nuklearni arsenal. Šta smo dobili? Ništa. Bila je to nefer igra i velika greška", rekao je Zelenski u intervjuu za podkast "Ostalo je politika", prenosi Ukrinform.

On je naglasio da ovo nije samo ukrajinska greška, već i greška drugih potpisnika Budimpeštanskog memoranduma.

"Ovo su nuklearne države. Ako su od vas tražili da se odreknete nuklearnog oružja, trebalo je da vam daju bezbednosni kišobran. Možda nuklearni kišobran. Na kraju, sve je to bila obmana. Značajan deo našeg nuklearnog oružja je prebačen u Rusiju. Na primer, strateški avioni koje Rusija sada koristi protiv nas u ovom ratu", primetio je Zelenski, komentarišući Memorandum o bezbednosnim garancijama u vezi sa pristupanjem Ukrajine Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja, sporazum koji su 5. decembra 1994. godine u Budimpešti potpisale Ukrajina, Rusija,Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.

Ukrajinski predsednik je rekao da su zajedno, vojske Velike Britanije, Ukrajine i Turske su jače od ruske.

"Bez Ukrajine i Turske, Evropa ne može da parira Rusiji... Ako Sjedinjene Države zaista razmišljaju o izlasku iz NATO-a, onda će bezbednost Evrope biti zasnovana isključivo na Evropskoj uniji. Ali ne u njenom sadašnjem obliku. Verujem da se Evropska unija nalazi u situaciji u kojoj joj trebaju dodatne zemlje. Velika Britanija, Ukrajina, Turska i Norveška. To su četiri jake zemlje koje su deo Evrope. Zajedno, vojske Velike Britanije, Ukrajine i Turske su jače od ruske", naglasio je Zelenski .

On je objasnio da bez Ukrajine i Turske Evropa ne može da se takmiči sa Rusijom.

"Sa ove četiri zemlje možete kontrolisati mora, imati zaštićeno nebo i najveće kopnene snage", dodao je predsednik.

On je naglasio da kada Rusija odluči da do 2030. godine ima vojsku od 2,5 miliona ljudi, Evropa treba da razmišlja o bezbednosti i kako da sačuva svoju nezavisnost.

Zelenski je takođe naveo da ruski predsednik Vladimir Putin mora da žrtvuje živote od 300.000 do milion ljudi kako bi potpuno okupirao Donbas i poručio da Ukrajina neće povući svoje trupe iz ovog regiona.

"On (Putin) ima ogromne gubitke i nema dovoljno dobro obučenih ljudi na bojnom polju. Pokušava da pronađe izlaz iz situacije koji bi izgledao kao pobeda. Zato pokušava da nas izbaci iz Donbasa diplomatskim putem - kroz dijalog sa Sjedinjenim Državama. Jer bi za potpunu okupaciju Donbasa morao da žrtvuje od 300 hiljada do milion ljudi – u zavisnosti od toga koliko godina bi planirali ovu operaciju. To je ogromna cena čak i za Putina", rekao je Zelenski.

Napomenuo je i da Rusi pokušavaju da prisile Ukrajinu da povuče svoje trupe iz Donbasa jer znaju da će "to podeliti našu naciju". Prema njegovim rečima, ako se potkopa jedinstvo Ukrajine, Putin će osmisliti novi "blickrig" kako bi veoma brzo okupirao Ukrajinu.

"Čak i ako se to ne dogodi, iskoristiće dalju pauzu da regrutuje više ljudi, obuči ih, izgradi vojno-industrijsku bazu i postigne ukidanje sankcija. Stoga, prekid vatre u formatu 'stojimo gde stojimo' nije samo naša želja, već je i u interesu naših partnera", istakao je Zelenski.

On je naglasio da je Putin svestan da ne može potpuno da okupira Ukrajinu.

"Samo ponekad deli poruke sa našim partnerima koje ne odgovaraju njegovim pravim mislima", rekao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je u četvrtak u intervjuu za Rai radio istakao da povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke oblasti ne može da bude smatrano kompromisom, jer bi to u budućnosti dalo Rusiji mogućnost da okupira Harkov i Dnjepar.

(Tanjug)

Peskov: Dmitrijev u poseti SAD, nisu u toku pregovori o rešenju ukrajinskog sukoba

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, ali da nisu u toku pregovori o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba.

"Kiril Dmitrijev ne pregovara o rešenju u Ukrajini. I ovo ne predstavlja nastavak pregovora", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li Kremlj može da potvrdi informaciju da se Dmitrijev trenutno nalazi u SAD, prenosi RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, mir u Ukrajini mogao bi da se postigne odmah ako ukrajinski lider Volodimir Zelenski donese odgovarajuću odluku.

"Do mira može doći već danas ako predsednik Zelenski donese odgovarajuću odluku, preuzme odgovornost i donese odgovarajuće odluke. To je već više puta rečeno", rekao je Peskov novinarima.

On je objasnio da je uskršnje primirje, koje je u četvrtak proglasio ruski predsednik Vladimir Putin, humanitarne prirode.

"To je humanitarne prirode. Svetli praznik Uskrsa je sveti praznik za našu zemlju, kao i za Ukrajinu, za Ukrajince, za ukrajinski narod, i stoga je (primirje) čisto humanitarne prirode", rekao je portparol ruskog predsednika.

Kako je naveo, Rusija ne želi prekid vatre, već trajan i održiv mir. Ranije je ruski predsednik proglasio prekid vatre povodom uskršnjih praznika od 16.00 časova 11. aprila do kraja dana 12. aprila.

Tanjug

Zelenski: Rusija ima šansu da ne nastavi sa napadima posle Uskrsa

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija ima šansu da ne nastavi sa napadima posle Uskrsa, ističući da je ljudima potreban Uskrs bez pretnji i istinski napredak ka miru.

"Ukrajina je više puta saopštila da smo spremni za simetrične korake. Predložili smo primirje tokom uskršnjih praznika ove godine i delovaćemo u skladu sa tim", napisao je on na Telegramu, prenosi Ukrinform.

U razgovoru sa novinarima, Zelenski je izjavio da je važno da Ukrajina razume kako će njeni partneri reagovati ako se ruska agresija nastavi, a to je rekao komentarišući rad na bezbednosnim garancijama, prenosi danas Unian.

„Dogovorili smo se da naša strana ponudi svoju viziju, a naši partneri svoj odgovor na takav projekat. Važno je da nema slabosti ili grešaka. Drugo pitanje je finansiranje naše vojske, koje mora biti jasno obezbeđeno“, rekao je Zelenski.

Dodao je da se konfiguracija ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane takođe posebno razmatra - konkretno, Ukrajina zahteva da se na listi oružja koje će biti prebačeno nađu oni sistemi protivvazdušne odbrane koji su se pokazali efikasnim tokom rata na Bliskom istoku, a koji ranije nisu prebačeni u Kijev.

„Ako govorimo o jakim bezbednosnim garancijama, to znači da su nam potrebni adekvatni sistemi protivvazdušne odbrane. Štaviše, ne verujem da Rusi neće želeti ponovo da dođu. Ali verujem da ako u Ukrajini postoji američka vojna baza ili zajednička američko-evropska baza, suočićemo se sa manjim rizicima“, dodao je Zelenski.

On je rekao i da Ukrajina i dalje dobija rakete od svojih međunarodnih partnera za svoje sisteme vazdušne odbrane Patriot. Zelenski je prethodno rekao da su posle njegove posete bliskoistočnim zemljama postignuti sporazumi sa nekim partnerima o snabdevanju Ukrajine raketama MIM-104 Patriot PAC-3, mada ti partneri tek treba da koordinišu to pitanje sa SAD.

Naveo je da Ukrajina planira da zaključi sporazume sa još tri zemlje Bliskog istoka - Ukrajina već ima sporazume sa Saudijskom Arabijom, Katarom i UAE, a Oman, Kuvajt i Bahrein su sledeći na redu. Prema rečima šefa države, sa početkom leta, Sjedinjene Države će se još više fokusirati na domaće procese – posebno na izbore, pa bi Ukrajina mogla da se suoči sa teškim periodom do septembra.

"Ako Rusija izabere deeskalaciju, biće održan trilateralni sastanak sa SAD, pokušaće da ga održe u aprilu, maju ili junu, tako da će nam biti veoma teško da ga održimo pre septembra", izjavio je ukrajinski predsednik.

On je ocenio da su ovo ključni meseci za njih i da će Ukrajini biti veoma teško do septembra, kao i da Amerikanci nikome neće dati više vremena za ovaj dijalog.

Ovaj prolećno-letnji period biće prilično izazovan, politički i diplomatski, i moglo bi biti pritiska na Ukrajinu, a biće ga i na bojnom polju, ocenio je takođe Zelenski.

"Ali mi razumemo nacionalne interese Ukrajine i šta može da garantuje bezbednost. Važno je da se na Rusiju tokom ovog perioda izvrši dovoljan pritisak", istakao je.

Takođe je komentarisao mogućnost proglašenja potpune mobilizacije u Rusiji.

„Zašto bi Rusi ugasili Telegram? Mislim da je to da bi doneli nepopularne odluke. Šta bi mogle biti nepopularne odluke? Možda je to okončanje rata u jednom ili drugom obliku. Ili, obrnuto, njegova eskalacija. Onda bi to značilo još veću mobilizaciju. To bi značilo da ljudi iz Moskve i Sankt Peterburga idu na front - a leševi se vraćaju u Moskvu i Sankt Peterburg“, rekao je Zelenski.

Druga verzija, prema rečima predsednika, jeste da se Rusi možda spremaju za jedan ili drugi kraj rata.

„Oni su svojom propagandom uzburkali radikalni deo društva. Ovaj procenat je prilično visok, mislim negde oko 20-25 odsto. Po mom mišljenju, ti ljudi definitivno nisu spremni da okončaju rat. Postoji i deo društva koji bi loše reagovao na eskalaciju. Po mom mišljenju, to su dva glavna scenarija, ali, naravno, mogu postojati i druge motivacije. I uskoro ćemo videti koji scenario Putin bira“, zaključio je Zelenski.

(Tanjug)

Budanov: Ukrajina će nastaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu dok traje rat

Šef Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je danas da Ukrajina neće obustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu dok traje rat. Budanov je rekao da Kijev nema mogućnost da prekine udare na ruske rafinerije nafte, ističući da takve operacije utiču na ekonomske kapacitete Rusije.

"Ne možemo sebi da priuštimo da zaustavimo te napade dok rat traje", naveo je on, prenosi Ukrinform.

Budanov je dodao da se pregovori sa Rusijom nastavljaju, kao i kontakti sa međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, čija se delegacija očekuje u Ukrajini u narednim nedeljama.

On je izrazio očekivanje da bi razmena ratnih zarobljenika mogla da bude realizovana u periodu oko Uskrsa. Na pitanje da li postoji šansa da se pregovori sa Rusijom obnove u trilateralnom formatu, Budanov je odgovorio potvrdno.

"Vođe bi konačno trebalo da tome stanu na kraj. Nadajmo se tome", naveo je Budanov, misleći na sastanak ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog i predsednika Rusije Vladimira Putina.

Govoreći o vojnoj strategiji, Budanov je naglasio da bespilotne letelice ne mogu da zamee ljudstvo na terenu.

"Bez ljudi se ratovi ne dobijaju", istakao je.

Budanov je ocenio i da globalna dešavanja, uključujući sukobe na Bliskom istoku, imaju uticaj na tok rata u Ukrajini, posebno kroz promene cena energenata koje, kako je naveo, idu u korist Rusiji. On je takođe ukazao na potrebu jačanja unutrašnjeg jedinstva ukrajinskog društva, upozorivši na probleme u vezi sa mobilizacijom i različitim stavovima građana prema ratu.

(Tanjug)

Kremlj: Primirje humanitarnog karaktera

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je najavljeno vaskršnje primirje humanitarnog karaktera, ali i da bi mir već danas mogao da bude postignut, kada bi Kijev doneo takvu odluku.

Želimo mir, a ne primirje, poručuju iz Kremlja.

Peskov je potvrdio da je specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, ali da nisu u toku pregovori o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba.

"Kiril Dmitrijev ne pregovara o rešenju u Ukrajini. I ovo ne predstavlja nastavak pregovora", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li Kremlj može da potvrdi informaciju da se Dmitrijev trenutno nalazi u SAD, prenosi RIA Novosti.

(Tanjug/RIA Novosti,Reuters)

Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad dva sela u Ukrajini

Ruske snage preuzele su kontrolu nad selima Miropoljskoje u Sumskoj oblasti i Dibrova u Donjeckoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako je navedeno, jedinice vojne grupe "Sever" zauzele su Miropoljskoje nakon "odlučnih akcija", dok su snage Južne grupe preuzele kontrolu nad Dibrovom tokom ofanzivnih operacija u prethodna 24 sata, prenela je RIA Novosti.

Resorno ministarstvo je istaklo da su u operaciji kod Miropoljskog važnu ulogu imale jedinice bespilotnih letelica, koje su koristile FPV jurišne dronove za izviđanje i navođenje artiljerijske vatre.

Pre napada, ukrajinske snage iz mehanizovane brigade, kako se navodi, potisnute su iz sela artiljerijskom vatrom.

(Tanjug/RIA Novosti)

Zelenski: Ukrajinci koristili presretače da obore iranske "šahede" na Bliskom istoku

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su ukrajinski stručnjaci u nekoliko zemalja Bliskog istoka demonstrirali kako ukrajinski protivvazdušni presretači obaraju iranske dronove za napad "šahed" i da su oboreni čak i dronovi sa mlaznim motorima.

"Poslali smo naše vojne stručnjake na Bliski istok, posebno stručnjake za dronove-presretače i stručnjake za elektronsko ratovanje. I pokazali smo nekim zemljama kako se radi sa presretačima. Da li smo ih uništili? Da, uništili smo ih. Da li smo ih uništili u jednoj zemlji? Ne, u nekoliko. I to je, po mom mišljenju, uspeh", rekao je Zelenski, prenosi Unian.

Prema njegovim rečima, ovde se ne radi o misiji obuke, već o podršci stvaranju modernog sistema protivvazdušne odbrane koji može da funkcioniše.

"Da, oborili su 'šahede'. I to je veoma dobro. Naši stručnjaci su mogli veoma brzo da savetuju one zemlje koje su nam otvorile svoj sistem protivvazdušne odbrane kako da ojačaju svoj sistem. A negde smo im direktno preneli naše iskustvo u odbrani", dodao je on.

Kako kaže, sve je to imalo veoma pozitivan rezultat i doprinelo poštovanju Ukrajine.

"Takođe smo obarali dronove sa mlaznim motorima. Mislim da je ovo veoma dobar signal. Pokazali smo da to funkcioniše. Sada je pitanje vremena kada ćemo masovno proizvoditi presretače koji će uništavati dronove sa mlaznim motorima", rekao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je 28. marta objavio da Ukrajina zaključuje desetogodišnje sporazume sa arapskim zemljama na Bliskom istoku o zajedničkoj proizvodnji oružja, podseća Unian i dodao da su odgovarajući sporazumi potpisani sa Saudijskom Arabijom, Katarom i UAE.

(Tanjug)

Zelenski: Traže da smanjimo napade na ruska naftna postrojenja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina poslednjih dana dobila novu isporuku raketa "patriot".

Zelenski navodi i da, ako Rusija želi deeskalaciju, mirovni pregovori treba da se održe u aprilu, maju ili junu.

Dodao je i da su partneri na različitim nivoima tražili od Ukrajine da smanji napade na ruska naftna postrojenja.

(Reuters)

Ukrajinske oružane snage napale Brjansku oblast

Ukrajinske oružane snage napale su Brjansku oblast raketama "neptun", uništivši četiri stambene zgrade.

"Ukrajinske oružane snage su koristile vođene rakete dugog dometa 'neptun'. Zahvaljujući jedinicama protivvazduhoplovne odbrane ruskog Ministarstva odbrane, vazdušni ciljevi su uništeni", napisao gubernator Aleksandar Bogomaz na Telegramu.

Prema njegovim rečima, četiri stambene zgrade su potpuno uništene, a još 15 je oštećeno usled pada krhotina oborenih raketa u selu Jurasovo. Rekao je da je povređen jedan civil koji je hospitalizovan.

(Izvestija)

Rjabkov: Rusija nema nameru da napusti zapadnu hemisferu

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je da Moskva nema nameru da napusti zapadnu hemisferu.

"Rusija nema nameru da napusti zapadnu hemisferu, bez obzira na to šta Vašington govori. Opsednuti su idejom da izbace Rusiju, kao i Kinu, iz regiona", rekao je Rjabkov tokom posete Havani, prenosi agencija RIA Novosti.

Rjabkov je nazvao Kubu jednim od prioriteta ruske spoljne politike, napominjući da Moskva ne može izdati "Ostrvo slobode" i da je to "potpuno isključeno".

"Obezbeđivanje energetske bezbednosti Kube ostaje glavni prioritet za Rusiju. Prerano je reći kakvi će biti sledeći koraci. Opšte je poznato da se ne ograničavamo samo na isporuku nafte koja je već stigla na ostrvo tankerom 'Anatolij Kolodkin'", naveo je on.

Prema njegovim rečima, "nezakonita priroda američke blokade ostrva je očigledna mnogima u međunarodnoj zajednici".

Kako je naveo, podrška Kubi biće pružena zajednički sa ruskim partnerima, na osnovu potrebe zaštite principa međunarodnog prava i ravnopravnosti država.

Kuba se suočava sa energetskom krizom, koja se pogoršala nakon izvršne naredbe predsednika SAD Donalda Trampa 29. januara, podseća RIA i ocenjuje da je to rezultiralo periodičnim nestancima struje i povremenim protestima.

Vlada u Havani tvrdi da Vašington koristi energetsku blokadu da uguši ekonomiju zemlje i učini uslove života nepodnošljivim za njeno stanovništvo.

(Tanjug/RIA Novosti)

Rojters: Kiril Dmitrijev se u SAD sastaje sa članovima Trampove administracije

Specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev trenutno je u Sjedinjenim Američkim Državama gde se sastaje se sa članovima administracije američkog predsednika Donalda Trampa radi razgovora o mirovnom sporazumu za Ukrajinu i ekonomskoj saradnji između SAD i Rusije, javio je sinoć Rojters, pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

Poseta Dmitrijeva SAD usledila je pre odluke Vašingtona o tome da li će produžiti ublažavanje sankcija na rusku naftu koje ističe 11. aprila. SAD su izdale 30-dnevno izuzeće za zemlje da kupuju sankcionisanu rusku naftu i naftne proizvode koji se nalaze trenutno na tankerima na moru.

Američki ministar finansija Skot Besent je taj potez Vašingtona opisao kao korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom sa Iranom.

Ublažavanje sankcija dogodilo se nakon telefonskog razgovora između Trampa i Putina 9. marta i naknadne posete Dmitrijeva SAD kako bi razgovarao o energetskoj krizi sa američkom delegacijom u kojoj su bili Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.

(Tanjug)

Zelenski: Ukrajina će poštovati uskršnje primirje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je sa će Kijev poštovati uskršnji prekid vatre, nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin proglasio uskršnje primirje.

"Ukrajina je više puta saopštila da je spremna za recipročne korake. Predložili smo prekid vatre tokom uskršnjih praznika ove godine i delovaćemo u skladu s tim", naveo je Zelenski na Telegramu.

Istakao je da je ljudima potreban Uskrs bez pretnji i pravi pomak ka miru, preneo je Ukrinform.

Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je uskršnje primirje, saopštila je sinoć pres-služba Kremlja. U saopštenju se navodi da je odlukom Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Rusije, u vezi sa približavanjem pravoslavnog praznika Uskrsa, proglašen prekid vatre od 16.00 sati po moskovskom vremenu (15.00 sati po srednjeevropskom vremenu) 11. aprila do kraja dana 12. aprila, preneo je TASS.

Ističe se da Moskva očekuje da će ukrajinska strana slediti ruski primer u vezi sa uskršnjim primirjem. Navodi se da je Putin, takođe, naložio ruskim oružanim snagama da obustave neprijateljstva tokom primirja, ali da budu spremne da odgovore neprijatelju.