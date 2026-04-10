Vlada mađarskog premijera Viktora Orbana žali se da je njegova kampanja za reizbor narušena internim funkcijama Fejsbuka koje, kako tvrde, favorizuju njegovog rivala Petera Mađara, koji u anketama vodi uoči ključnih izbora u Mađarskoj koji će biti održani u nedelju.

- Algoritam američkog tehnološko giganta u suštini radi protiv vladinih stranaka - rekao je portparol vlade Zoltan Kovač za briselski list "Politiko".



Orbanova vladavina, duga 16 godina, dovedena je u pitanje, i to zahvaljujući Peteru Mađaru koji je upravo objavama na Fejsbuku, u kojima je govorio o korupciji i nepotizmu u vlasti, privukao pažnju javnosti. Fejsbuk ima ključnu ulogu u mađarskoj politici. Mađar ga redovno koristi da se obraća biračima i reaguje na događaje, a njegove objave imaju milione pregleda.

Orban ima više pratilaca, ali je Mađar popularniji

Iako Orban ima 1,6 miliona pratilaca, a Mađar 930.000, objave Orbanovog protivnika imaju mnogo više komentara i lajkova. Prema Teleksovom izveštaju od 3. aprila, u martu je Mađar objavio 287 postova koji su generisali 14.077.000 interakcija - skoro dvostruko više od 7.868.000 interakcija koje je Orban ostvario sa svojih 342 objave.

- On govori jezik algoritma... i uspeva da prati brzinu informativnog ciklusa bez gubitka strateške jasnoće - rekao je Marton Hajdu, šef za poslove EU u Mađarovoj stranci Tisa i kandidat za parlament.

Međutim, prema rečima Kovača, Mađarov uspeh na društvenoj mreži proizlazi iz dva različita sistema korisničkih profila koje Meta koristi, a koji, kako tvrdi, stavljaju Orbana u nepovoljan položaj.

- Premijer mora da ima politički profil sa očiglednim ograničenjima... dok opozicioni lider ima profil koji funkcioniše pod drugačijim algoritmom - rekao je on.

Profil sa drugačijim algoritmom

Mađar koristi profesionalni lični profil kategorisan kao "javna ličnost", dok Orban ima stranicu za političara. Suština Kovačeve kritike je da algoritam više ograničava domet stranica političara nego ličnih profesionalnih profila.

Sredinom marta, Orbanov tim je tvrdio da je Fejsbuk počeo da ograničava objave premijera nakon kampanje opozicije da prijavljuje sadržaj vladajućeg Fidesa. Krajem marta, politički direktor Orbana, Balaž Orban, tvrdio je i da pristalice nekoliko dana nisu mogle da lajkuju premijerove objave.

Portparol Mete odbacio je te optužbe, navodeći da sistemi ne tretiraju "profesionalne profile" drugačije od stranica kada je u pitanju distribucija sadržaja.

- Ne postoje ograničenja za naloge premijera, niti su objave uklanjane. Naša pravila važe jednako za sve, a imamo sisteme koji sprečavaju zloupotrebe prijavljivanja sadržaja - naveo je portparol.

Zabrana političkog oglašavanja

Društvene mreže postale su ključna platforma izbornih kampanja u Evropi.

Fejsbuk je društvena mreža koju građani Mađarske najčešće koriste. U izveštaju OEBS-a se navodi da je u februaru 2026. bilo oko 4 miliona poseta, što je mnogo posebno ako se uzme u obzir da zemlja broji 9 miliona stanovnika.

Kada je Meta u oktobru 2025. zabranila političko oglašavanje zbog novih pravila EU o transparentnosti, to je predstavljalo ozbiljnu prepreku strategiji Fidesa, koji se u velikoj meri oslanjao na oglase, rekao je Bulču Hunjadi iz organizacije "Political Capital".

Fides je bio najveći potrošač političkog oglašavanja u EU tokom izbora za Evropski parlament 2024. godine, sa 5,4 miliona evra potrošenih na Meta i Gugl oglase, dok su opozicione stranke potrošile 1,4 miliona evra.

Prema organizaciji "Lakmus", Fides je pokušavao da zaobiđe zabranu, jer sistem nadzora Mete ima određene rupe.

Stranka je takođe organizovala mreže onlajn aktivista koji pojačavaju političke poruke, uključujući i Fejsbuk grupu od oko 60.000 članova koja koordinira deljenje, lajkove i komentare.

Mađara, ipak, voli algoritam

Uprkos tome, Mađar je stekao prednost: njegov ličniji i direktniji "video-stil" bolje prolazi kod publike i algoritma nego klasične političke poruke.

To mu omogućava da zaobiđe kontrolisane medije u Mađarskoj, gde premijer ima uticaj na oko 80 odsto medijskog prostora.

Portparol vlade Kovač odbacio je tvrdnje da većina medija radi u korist vlasti, navodeći da ljudi sve više političke informacije dobijaju preko društvenih mreža.