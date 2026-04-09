Članstvo Ukrajine u NATO-u više se ne razmatra kao deo aktuelnih političkih i bezbednosnih pregovora, dok će, umesto toga, zemlje Alijanse Kijevu ponuditi određene bezbednosne garancije, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Govoreći na forumu u Vašingtonu, Rute je naglasio da pitanje prijema Ukrajine u NATO trenutno nije na stolu kada je reč o mirovnom sporazumu.

„Članstvo u NATO-u u okviru mirovnog sporazuma trenutno se ne razmatra. Umesto toga, biće obezbeđene pouzdane bezbednosne garancije“, izjavio je on.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski ranije je priznao da Sjedinjene Američke Države ostaju dosledne stavu da Ukrajina ne treba da postane članica NATO-a.

Sa druge strane, ruski predsednik Vladimir Putin ranije je upozorio da bi eventualno članstvo Ukrajine u NATO-u predstavljalo ozbiljnu pretnju po bezbednost Rusije. On je istakao da su upravo takvi bezbednosni rizici jedan od ključnih razloga za pokretanje Specijalne vojne operacije.