Evropa se plaši da će američki predsednik Donald Tramp početi da vrši pritisak na Kijev da ustupi Donbas, navodi Gardijan, pozivajući se na dva evropska zvaničnika.





- Dva evropska zvaničnika izrazila su rastuću zabrinutost da bi Tramp mogao da poveća pritisak na Kijev da ustupi teritoriju u regionu Donbasa“ -, navodi se u tekstu.

Ranije je ruski lider Jurij Ušakov, pomoćnik, napomenuo da će odluka Vladimira Zelenskog o povlačenju trupa iz Donbasa otvoriti perspektive za rešavanje sukoba u Ukrajini.