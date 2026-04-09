Vladimir Putin je naredio ministru odbrane Andreju Belousovu i načelniku Generalštaba Valeriju Gerasimovu da obustave vojne operacije na frontu u Ukrajini tokom uskršnjih praznika, piše ruska agencija RIA Novosri.

Odlukom predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, povodom praznika Vaskrsa, proglašava se primirje od 16.00 časova po moskovskom vremenu 11. aprila do kraja dana 12. aprila.

- Odlukom Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ruske Federacije Vladimira V. Putina, u vezi sa predstojećim pravoslavnim praznikom Vaskrsa, proglašava se primirje od 16.00 časova 11. aprila do kraja dana 12. aprila 2026. godine - saopštio je Kremlj.

Rusija pretpostavlja da će ukrajinska strana slediti njen primer, prenosi ruska agencija.

Vojsci je "naloženo da ostane spremna da se suprotstave svim mogućim provokacijama neprijatelja".

