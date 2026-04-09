Donald Tramp oštro je napao poznate američke komentatore, optužujući ih za podršku Iranu i nazivajući ih "glupim" i "gubitnicima".

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je oštre kritike na račun više poznatih američkih komentatora, među kojima su Taker Karlson, Megan Keli, Kendis Ovens i Aleks Džons.

Tramp je naveo da razume zašto ga godinama napadaju, tvrdeći da "smatraju da je sjajno da Iran, država broj jedan sponzor terorizma, ima nuklearno oružje".



"Imaju jednu zajedničku stvar — nizak IQ. To su glupi ljudi, oni to znaju, njihove porodice to znaju, i svi ostali to znaju", poručio je Tramp.

Dodao je da su "izbačeni sa televizije, izgubili svoje emisije i više nisu ni pozivani jer nikoga ne zanimaju", nazvavši ih "ludacima i problematičnim osobama koje će reći bilo šta zarad jeftine promocije".

Tramp je posebno kritikovao Takera Karlsona, navodeći da "nije ni završio fakultet" i da je bio "slomljen čovek kada je dobio otkaz sa Foksa".

Osvrnuo se i na Brižit Makron, braneći je od tvrdnji Kendis Ovens:

"Prva dama Francuske je daleko lepša žena od Kendis, zapravo, nije ni blizu", rekao je.



Za Aleksa Džonsa naveo je da je "bankrotirao i govorio neke od najglupljih stvari", podsećajući na njegove tvrdnje da je pucnjava u osnovnoj školi Sendi Huk bila prevara.

Tramp je zaključio da su svi oni "gubitnici" i da nemaju veze sa pokretom MAGA.

"MAGA je pobeda i snaga, i nećemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje", poručio je Tramp.